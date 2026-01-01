Метро в Киеве работает по новому графику: новые интервалы поездов 1 и 2 января

1 и 2 января в метро временно будет изменен график движения поездов на всех трех линиях.

Сегодня, 1 января, и завтра, 2 января, в киевском метрополитене введены временные изменения в движении поездов на всех трех линиях. В КП «Киевский метрополитен» пояснили, что корректировка графиков связана с ожидаемым снижением пассажиропотока в праздничные дни.

В частности, 1 января в утренний час пик интервалы между поездами составят 3–4 минуты. После завершения пикового периода и в течение дня поезда будут курсировать с интервалом около 5–6 минут.

2 января движение поездов на всех линиях будет осуществляться с интервалом 3–4 минуты в течение всего дня, в том числе в утренние и вечерние часы пик.

Уже 3 и 4 января метрополитен будет работать по стандартному графику выходного дня — с интервалами движения поездов 6–7 минут.

