  1. В Україні
  2. / Суспільство

З нового року — нові виплати: як зміниться допомога по безробіттю з 1 січня

20:57, 31 грудня 2025
Мінімальна виплата зросте до 3 900 грн, максимальна — до 8 647 грн: що зміниться для безробітних у 2026 році.
З нового року в Україні змінюються розміри допомоги по безробіттю. Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ухвалило рішення про підвищення як мінімальних, так і максимальних виплат.

Зміни почнуть діяти з 1 січня 2026 року — інформація є актуальною напередодні нового року та стосується сотень тисяч громадян.

Мінімальна допомога по безробіттю зросте до 3 900 грн

Із початку 2026 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 3 900 гривень. Для порівняння, у 2025 році ця сума складала 3 600 грн.

Отримувати мінімальну виплату зможуть такі категорії застрахованих осіб:

  • громадяни, які не мають 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного;
  • особи, які працювали не менше 7 місяців, але:
  • були зайняті на неповний робочий день або тиждень;
  • не мають достатніх даних для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги;
  • внутрішньо переміщені особи та громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, що підтверджують страховий стаж.

Для окремих категорій — 1 650 грн

Також правління Фонду визначило перелік громадян, для яких розмір матеріального забезпечення на випадок безробіття у 2026 році становитиме 1 650 гривень. Раніше ця сума дорівнювала 1 500 грн.

Підвищений мінімум передбачено для:

  • молоді без страхового стажу, яка реєструється як безробітна та потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце;
  • осіб, звільнених з роботи з підстав, визначених законодавством, зокрема за порушення трудової дисципліни, прогул або втрату довіри.

Максимальна допомога теж зросла

Зміни торкнулися і верхньої межі виплат. Максимальний розмір допомоги по безробіттю у 2026 році становитиме 8 647 гривень, тоді як раніше він обмежувався сумою 8 000 грн.

