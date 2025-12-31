С нового года — новые выплаты: как изменится пособие по безработице с 1 января

Минимальная выплата вырастет до 3 900 грн, максимальная — до 8 647 грн: что изменится для безработных в 2026 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С нового года в Украине меняются размеры пособия по безработице. Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении как минимальных, так и максимальных выплат.

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года — информация актуальна накануне нового года и касается сотен тысяч граждан.

Минимальное пособие по безработице вырастет до 3 900 грн

С начала 2026 года минимальный размер пособия по безработице составит 3 900 гривен. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 3 600 грн.

Получать минимальную выплату смогут такие категории застрахованных лиц:

граждане, которые не имеют 7 месяцев страхового стажа в течение года до приобретения статуса безработного;

лица, которые работали не менее 7 месяцев, но:

были заняты на неполный рабочий день или неделю;

не имеют достаточных данных для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия;

внутренне перемещенные лица и граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях и не имеют документов, подтверждающих их страховой стаж.

Для отдельных категорий — 1 650 грн

Также правление Фонда определило перечень граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы в 2026 году составит 1 650 гривен. Ранее эта сумма равнялась 1 500 грн.

Повышенный минимум предусмотрен для:

молодежи без страхового стажа, которая регистрируется как безработная и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

лиц, уволенных с работы по основаниям, предусмотренным законодательством, в частности за нарушение трудовой дисциплины, прогул или утрату доверия.

Максимальное пособие также выросло

Изменения коснулись и верхнего предела выплат. Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составит 8 647 гривен, тогда как ранее он ограничивался суммой 8 000 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.