С нового года — новые выплаты: как изменится пособие по безработице с 1 января

20:57, 31 декабря 2025
Минимальная выплата вырастет до 3 900 грн, максимальная — до 8 647 грн: что изменится для безработных в 2026 году.
С нового года — новые выплаты: как изменится пособие по безработице с 1 января
С нового года в Украине меняются размеры пособия по безработице. Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении как минимальных, так и максимальных выплат.

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года — информация актуальна накануне нового года и касается сотен тысяч граждан.

Минимальное пособие по безработице вырастет до 3 900 грн

С начала 2026 года минимальный размер пособия по безработице составит 3 900 гривен. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 3 600 грн.

Получать минимальную выплату смогут такие категории застрахованных лиц:

  • граждане, которые не имеют 7 месяцев страхового стажа в течение года до приобретения статуса безработного;
  • лица, которые работали не менее 7 месяцев, но:
  • были заняты на неполный рабочий день или неделю;
  • не имеют достаточных данных для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия;
  • внутренне перемещенные лица и граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях и не имеют документов, подтверждающих их страховой стаж.

Для отдельных категорий — 1 650 грн

Также правление Фонда определило перечень граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы в 2026 году составит 1 650 гривен. Ранее эта сумма равнялась 1 500 грн.

Повышенный минимум предусмотрен для:

  • молодежи без страхового стажа, которая регистрируется как безработная и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;
  • лиц, уволенных с работы по основаниям, предусмотренным законодательством, в частности за нарушение трудовой дисциплины, прогул или утрату доверия.

Максимальное пособие также выросло

Изменения коснулись и верхнего предела выплат. Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составит 8 647 гривен, тогда как ранее он ограничивался суммой 8 000 грн.

