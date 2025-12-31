С нового года — новые выплаты: как изменится пособие по безработице с 1 января
С нового года в Украине меняются размеры пособия по безработице. Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении как минимальных, так и максимальных выплат.
Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года — информация актуальна накануне нового года и касается сотен тысяч граждан.
Минимальное пособие по безработице вырастет до 3 900 грн
С начала 2026 года минимальный размер пособия по безработице составит 3 900 гривен. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 3 600 грн.
Получать минимальную выплату смогут такие категории застрахованных лиц:
- граждане, которые не имеют 7 месяцев страхового стажа в течение года до приобретения статуса безработного;
- лица, которые работали не менее 7 месяцев, но:
- были заняты на неполный рабочий день или неделю;
- не имеют достаточных данных для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия;
- внутренне перемещенные лица и граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях и не имеют документов, подтверждающих их страховой стаж.
Для отдельных категорий — 1 650 грн
Также правление Фонда определило перечень граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы в 2026 году составит 1 650 гривен. Ранее эта сумма равнялась 1 500 грн.
Повышенный минимум предусмотрен для:
- молодежи без страхового стажа, которая регистрируется как безработная и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;
- лиц, уволенных с работы по основаниям, предусмотренным законодательством, в частности за нарушение трудовой дисциплины, прогул или утрату доверия.
Максимальное пособие также выросло
Изменения коснулись и верхнего предела выплат. Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составит 8 647 гривен, тогда как ранее он ограничивался суммой 8 000 грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.