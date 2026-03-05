Суд в Черновцах обязал ТЦК провести проверку семейных обстоятельств военного, отец которого имеет инвалидность
Черновицкий окружной административный суд обязал ТЦК провести обследование семейного состояния военнослужащего и составить соответствующий акт по месту проживания его семьи. В суд обратился отец военнослужащего, который заявил, что терцентр отказался проводить такую проверку после его обращения.
Суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования не имел оснований отказывать в проведении проверки. Закон позволяет родственникам обращаться с такими заявлениями, а проверка семейных обстоятельств и составление акта является обязанностью ТЦК, а не его правом.
Обстоятельства дела №600/5702/25-а
В суд обратился отец военнослужащего, призванного на военную службу во время мобилизации и направленного в одну из воинских частей. Истец является лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б.
1 октября 2025 года он подал в территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявление с просьбой провести обследование семейного состояния его сына и составить соответствующий акт по месту проживания.
Такой акт является одним из документов, который может подтверждать семейные обстоятельства для увольнения военнослужащего с военной службы, в частности в случае необходимости постоянного ухода за родителями с инвалидностью.
Однако ТЦК отказал в проведении проверки. В ответе на обращение указывалось, что заявитель не предоставил выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, которые подтверждают отсутствие других детей и информацию о семейном положении.
Позже заявление вернули без исполнения, предложив подать полный пакет документов.
Считая такую позицию незаконной, отец военнослужащего обратился в суд с требованиями:
- признать бездействие ТЦК противоправным,
- обязать провести обследование семейного состояния военнослужащего и составить соответствующий акт.
Позиция ответчика
В отзыве на иск представители ТЦК указали, что в соответствии с Инструкцией об организации выполнения Положения о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины (приказ Минобороны №170) проверка семейного состояния проводится после подачи рапорта самим военнослужащим через командование воинской части.
Кроме того, по мнению ответчика, обращение подано неуполномоченным лицом — отцом военнослужащего.
Оценка суда
Суд проанализировал нормы Конституции Украины, Закона «О воинской обязанности и военной службе», Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и Инструкции №170.
В частности, суд обратил внимание на пункт 11 Положения о ТЦК, согласно которому районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки проверяют семейное состояние военнослужащего как по обращению командира воинской части, так и по заявлению его родственников (при наличии оснований).
Также суд подчеркнул, что ТЦК в таких правоотношениях выполняет вспомогательную функцию: он не решает вопрос увольнения военнослужащего, а лишь проверяет фактические семейные обстоятельства и составляет акт обследования.
Решение об увольнении со службы принимает командование воинской части.
Суд установил, что ТЦК:
- получил заявление от родственника военнослужащего;
- однако не осуществил проверку семейного состояния;
- не выехал по месту проживания;
- и не составил акт обследования.
По мнению суда, такие действия являются проявлением противоправного бездействия, поскольку проведение проверки и составление акта относится к обязательным полномочиям ТЦК.
Суд также отметил, что отсутствие отдельных документов не может быть основанием для отказа в проведении обследования. Территориальный центр комплектования не уполномочен оценивать полноту пакета документов для увольнения со службы, поскольку это относится к компетенции командования воинской части.
Кроме того, суд отклонил аргумент ответчика о том, что с заявлением обратился отец военнослужащего. Законодательство прямо предусматривает право родственников подавать такие обращения.
Решение суда
Черновицкий окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК, который не провел обследование семейного состояния военнослужащего; обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки провести обследование семейного состояния военнослужащего и составить соответствующий акт.
Решение может быть обжаловано в Седьмой апелляционный административный суд в течение 30 дней.
