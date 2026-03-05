Нацбанк предлагает изменения в пруденциальные требования для финансовых компаний – что нового

Предусмотрен переходный период до октября 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины вынес на обсуждение проект изменений в постановление Правления от 27 декабря 2023 года №192 «Об утверждении Положения о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям». Об этом сообщили в НБУ.

Документ предусматривает введение переходного периода до 30 сентября 2026 года для расчета финансовыми компаниями пруденциальных требований по достаточности собственного капитала без учета требований об уменьшении его размера на соответствующие отчисления.

Кроме того, проектом предлагается проведение тестового расчета пруденциальных требований уже с учетом отчисления. Это позволит оценить влияние такого механизма на достаточность собственного капитала и подготовиться к полноценному выполнению требования о его достаточности с 1 октября 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.