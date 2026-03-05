  1. В Украине

Нацбанк предлагает изменения в пруденциальные требования для финансовых компаний – что нового

14:12, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предусмотрен переходный период до октября 2026 года.
Нацбанк предлагает изменения в пруденциальные требования для финансовых компаний – что нового
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины вынес на обсуждение проект изменений в постановление Правления от 27 декабря 2023 года №192 «Об утверждении Положения о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям». Об этом сообщили в НБУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предусматривает введение переходного периода до 30 сентября 2026 года для расчета финансовыми компаниями пруденциальных требований по достаточности собственного капитала без учета требований об уменьшении его размера на соответствующие отчисления.

Кроме того, проектом предлагается проведение тестового расчета пруденциальных требований уже с учетом отчисления. Это позволит оценить влияние такого механизма на достаточность собственного капитала и подготовиться к полноценному выполнению требования о его достаточности с 1 октября 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк финансы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

В изменениях в сфере ВЭД не определили перечень реестров и порядок доступа БЭБ

Комитет поддержал доработку законодательных изменений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Функциональный иммунитет не защищает от ответственности за военные преступления: КУС подтвердил приговор депутату РФ

КУС отказал в открытии производства по жалобе защиты депутата РФ, осужденного в Украине за посягательство на территориальную целостность государства.

Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды

ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]