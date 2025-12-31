Аварійні відключення замість погодинних – що сталося з енергосистемою України

У Києві, на Київщині та Одещині застосовують аварійні знеструмлення через значні пошкодження енергосистеми.

У компанії «Укренерго» повідомили, що в окремих містах і регіонах України наразі не діють планові погодинні графіки відключення електроенергії. Замість них застосовують аварійні знеструмлення, що пов’язано з масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури внаслідок останніх атак РФ.

Про це йдеться в експлейнері «Укренерго». Зокрема, у частині Києва та Київської області, а також в Одесі й по всій Одеській області не використовують погодинні графіки. Натомість відбуваються аварійні відключення, які складно прогнозувати, що створює значні незручності для споживачів.

В «Укренерго» пояснили, що масовані удари по енергетичній інфраструктурі Київщини та Одещини у грудні мали спільні риси: одночасно були уражені об’єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії. Таким чином, пошкоджень зазнали всі ланки виробництва та доставки електроенергії, що суттєво ускладнило та подовжило ремонтні роботи порівняно з попередніми атаками. Кожен напрямок відновлення має свої складнощі та терміни повернення обладнання в роботу.

Щоб уникнути перевантаження мереж і масштабних аварій, оператори систем розподілу змушені аварійно відключати частину споживачів. Через значні пошкодження обладнання наразі не може передати необхідні обсяги електроенергії для дотримання погодинних графіків. До повного відновлення об’єктів розподілу та передачі забезпечити прогнозованість відключень фізично неможливо.

Наразі енергетики працюють цілодобово у координації між собою. У постраждалих регіонах тривають роботи з відновлення генерації, підстанцій системи передачі та мереж обленерго. Після стабілізації ситуації з’явиться можливість повернутися до прогнозованих графіків погодинних відключень.

