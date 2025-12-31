Аварийные отключения вместо почасовых – что произошло с энергосистемой Украины

В Киеве, Киевской и Одесской областях применяют аварийные отключения электроэнергии из-за значительных повреждений энергосистемы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В компании «Укрэнерго» сообщили, что в отдельных городах и регионах Украины в настоящее время не действуют плановые почасовые графики отключения электроэнергии. Вместо них применяют аварийные отключения электроэнергии, что связано с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры в результате последних атак РФ.

Об этом говорится в эксплейнере «Укрэнерго». В частности, в части Киева и Киевской области, а также в Одессе и по всей Одесской области не используют почасовые графики. Вместо этого происходят аварийные отключения, которые сложно прогнозировать, что создает значительные неудобства для потребителей.

В «Укрэнерго» пояснили, что массированные удары по энергетической инфраструктуре Киевской и Одесской областей в декабре имели общие черты: одновременно были поражены объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии. Таким образом, повреждениям подверглись все звенья производства и доставки электроэнергии, что существенно усложнило и удлинило ремонтные работы по сравнению с предыдущими атаками. Каждое направление восстановления имеет свои сложности и сроки возвращения оборудования в работу.

Чтобы избежать перегрузки сетей и масштабных аварий, операторы распределительных систем вынуждены аварийно отключать часть потребителей. Из-за значительных повреждений оборудования в настоящее время не может передать необходимые объемы электроэнергии для соблюдения почасовых графиков. До полного восстановления объектов распределения и передачи обеспечить прогнозируемость отключений физически невозможно.

В настоящее время энергетики работают круглосуточно в координации между собой. В пострадавших регионах продолжаются работы по восстановлению генерации, подстанций системы передачи и сетей облэнерго. После стабилизации ситуации появится возможность вернуться к прогнозируемым графикам почасовых отключений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.