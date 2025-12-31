  1. В Україні

Чи може учасник бойових дій взяти додаткову відпустку вже після місяця роботи — роз’яснення

20:39, 31 грудня 2025
Пояснюємо, чи залежить право на додаткову відпустку від відпрацьованого стажу.
Учасники бойових дій, які нещодавно працевлаштувалися, часто стикаються з питанням: чи можна скористатися додатковою відпусткою для ветеранів уже в перші місяці роботи, не відпрацювавши пів року, як це передбачено для щорічної відпустки.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці надало офіційне роз’яснення з цього приводу.

Учасник бойових дій має право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів незалежно від стажу роботи у роботодавця.

Тобто якщо ветеран війни після прийняття на роботу відпрацював лише один місяць, він вже може скористатися цією відпусткою, не чекаючи шести місяців безперервної роботи.

У Держпраці наголошують: додаткова відпустка для учасників бойових дій є державною соціальною гарантією, а не пільгою за рішенням роботодавця.

Це означає, що:

  • право на таку відпустку не залежить від відпрацьованого часу;
  • роботодавець не має підстав відмовити у її наданні через «малий стаж»;
  • відпустка надається на підставі статусу учасника бойових дій.

Таким чином, навіть якщо учасник бойових дій лише нещодавно влаштувався на роботу, він має повне законне право скористатися цією соціальною гарантією.

Держпраці відпустка УБД трудові відносини

