Может ли участник боевых действий взять дополнительный отпуск уже после месяца работы — разъяснение

Поясняем, зависит ли право на дополнительный отпуск от отработанного стажа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участники боевых действий, которые недавно трудоустроились, часто сталкиваются с вопросом: можно ли воспользоваться дополнительным отпуском для ветеранов уже в первые месяцы работы, не отработав полгода, как это предусмотрено для ежегодного отпуска.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда предоставило официальное разъяснение по этому поводу.

Участник боевых действий имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней независимо от стажа работы у работодателя.

То есть если ветеран войны после приема на работу отработал всего один месяц, он уже может воспользоваться этим отпуском, не дожидаясь шести месяцев непрерывной работы.

В Гоструде подчеркивают: дополнительный отпуск для участников боевых действий является государственной социальной гарантией, а не льготой по решению работодателя.

Это означает, что:

право на такой отпуск не зависит от отработанного времени;

работодатель не имеет оснований отказать в его предоставлении из-за «малого стажа»;

отпуск предоставляется на основании статуса участника боевых действий.

Таким образом, даже если участник боевых действий только недавно устроился на работу, он имеет полное законное право воспользоваться этой социальной гарантией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.