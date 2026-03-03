Як отримати довідку про банкрутство онлайн — покрокова інструкція
Отримати довідку про перебування компанії або підприємця у процедурі банкрутства тепер можна повністю онлайн. Послуга безоплатна, а документ формується автоматично у день подання запиту. Про це повідомило Львівське міжрегіональне управління Мін’юсту.
Йдеться про можливість дистанційно отримати інформаційну довідку з Реєстру боржників у справах про банкрутство — без відвідування установ і паперових звернень.
Реєстр боржників у справах про банкрутство — це автоматизована база даних, що є частиною системи «Банкрутство та неплатоспроможність».
У ній міститься інформація про:
- юридичних і фізичних осіб, щодо яких триває або завершена процедура банкрутства;
- перебіг судового провадження;
- реєстр вимог кредиторів та фінансовий стан боржника;
- судові рішення й офіційні оголошення.
Дані в довідці актуальні саме на дату її формування.
Як отримати довідку про банкрутство онлайн
Отримання інформації здійснюється виключно в електронній формі через спеціалізовану сторінку Міністерства юстиції України.
Алгоритм дій
1. Перейти за посиланням.
2. Пройти автентифікацію та авторизацію на вебпорталі електронних сервісів.
3. Сформувати запит, зазначивши параметри пошуку:
- код ЄДРПОУ — для юридичних осіб;
- відповідні реєстраційні дані — для ФОП або фізичних осіб.
4. Отримати результат — довідка формується автоматично програмними засобами та надається у день звернення.
Документ можна переглянути онлайн, зберегти у форматі PDF або роздрукувати.
Міністерство юстиції окремо наголошує: інформація щодо банкрутства фізичних осіб-підприємців може обліковуватися за двома різними параметрами:
- за номером запису в Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію;
- за реєстраційним номером облікової картки платника податків (ІПН).
Щоб отримати повну інформацію, рекомендується сформувати дві окремі довідки — за кожним із цих параметрів. Лише перевірка за обома критеріями гарантує максимально точний результат.
Довідка надається миттєво, за винятком періоду технічних робіт або збоїв у роботі підсистем Міністерства юстиції. У разі тимчасової недоступності сервісу користувачам радять повторити запит пізніше.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.