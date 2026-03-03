  1. В Україні

Як отримати довідку про банкрутство онлайн — покрокова інструкція

07:36, 3 березня 2026
Як безкоштовно сформувати електронну довідку через сервіс Мін’юсту.
Отримати довідку про перебування компанії або підприємця у процедурі банкрутства тепер можна повністю онлайн. Послуга безоплатна, а документ формується автоматично у день подання запиту. Про це повідомило Львівське міжрегіональне управління Мін’юсту.

Йдеться про можливість дистанційно отримати інформаційну довідку з Реєстру боржників у справах про банкрутство — без відвідування установ і паперових звернень.

Реєстр боржників у справах про банкрутство — це автоматизована база даних, що є частиною системи «Банкрутство та неплатоспроможність».

У ній міститься інформація про:

  • юридичних і фізичних осіб, щодо яких триває або завершена процедура банкрутства;
  • перебіг судового провадження;
  • реєстр вимог кредиторів та фінансовий стан боржника;
  • судові рішення й офіційні оголошення.

Дані в довідці актуальні саме на дату її формування.

Як отримати довідку про банкрутство онлайн

Отримання інформації здійснюється виключно в електронній формі через спеціалізовану сторінку Міністерства юстиції України.

Алгоритм дій

1. Перейти за посиланням.

2. Пройти автентифікацію та авторизацію на вебпорталі електронних сервісів.

3. Сформувати запит, зазначивши параметри пошуку:

  • код ЄДРПОУ — для юридичних осіб;
  • відповідні реєстраційні дані — для ФОП або фізичних осіб.

4. Отримати результат — довідка формується автоматично програмними засобами та надається у день звернення.

Документ можна переглянути онлайн, зберегти у форматі PDF або роздрукувати.

Міністерство юстиції окремо наголошує: інформація щодо банкрутства фізичних осіб-підприємців може обліковуватися за двома різними параметрами:

  • за номером запису в Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію;
  • за реєстраційним номером облікової картки платника податків (ІПН).

Щоб отримати повну інформацію, рекомендується сформувати дві окремі довідки — за кожним із цих параметрів. Лише перевірка за обома критеріями гарантує максимально точний результат.

Довідка надається миттєво, за винятком періоду технічних робіт або збоїв у роботі підсистем Міністерства юстиції. У разі тимчасової недоступності сервісу користувачам радять повторити запит пізніше.

