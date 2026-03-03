  1. У світі
Вчені створили літієву батарею, що може подвоїти запас ходу електромобілів

07:18, 3 березня 2026
Нова технологія забезпечує до 1000 км на одному заряді та працює навіть при -50°C.
Китайські науковці заявили про розробку нового типу літієвої батареї, що потенційно дозволить електромобілям проїжджати вдвічі більшу відстань без підзарядки.

Йдеться про технологію, яка може стати альтернативою дорогим твердотільним акумуляторам і водночас працювати ефективно навіть у сильний мороз. Про це повідомляє Independent.

У чому проблема сучасних батарей

Більшість електромобілів сьогодні працюють на літієвих акумуляторах. Їхня ефективність обмежена:

  • максимальна енергетична щільність наближається до 350 ват-годин на кілограм;
  • батареї втрачають частину ефективності в холодну погоду;
  • для їхньої роботи потрібна значна кількість рідкого електроліту, що ускладнює зменшення розміру.

Саме через це автовиробники активно інвестують у твердотільні батареї, які вважають наступним поколінням технології.

Що змінили вчені

Дослідники запропонували новий підхід: вони використали інший тип розчинника — на основі фторованих вуглеводнів.

Як пояснюють автори, новий електроліт дозволяє:

  • ефективніше передавати заряд;
  • зменшити кількість рідини всередині батареї;
  • зберігати працездатність навіть при температурі до -50°C.

Професор Чжао Цін зазначив, що зазвичай швидкість руху іонів і швидкість передачі заряду «конкурують» між собою, але завдяки новій хімічній формулі вдалося досягти балансу.

Які результати показала батарея

За даними дослідження:

  • понад 700 ват-годин на кілограм при кімнатній температурі;
  • майже 400 ват-годин на кілограм при -50°C.

Для розуміння: це майже вдвічі більше, ніж у більшості сучасних літієвих батарей.

Співавтор дослідження Чень Цзюнь заявив, що електромобіль із запасом ходу 500 км теоретично зможе проїжджати понад 1000 км на одному заряді.

Про розробку також повідомив китайський державний мовник CCTV.

Де це може застосовуватися

Нова батарея може бути особливо корисною:

  • для електромобілів у країнах із холодним кліматом;
  • для транспорту та дронів, що працюють у високогірних районах;
  • для систем зберігання енергії в екстремальних умовах.

Якщо технологію вдасться запустити у масове виробництво, це може суттєво змінити ринок електротранспорту та зробити електромобілі більш практичними для водіїв.

