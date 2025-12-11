Кабмин хочет усовершенствовать механизмы международного сотрудничества в уголовных делах

Проектом Закона предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона 14292 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно международного сотрудничества во время уголовного производства». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на совершенствование существующих механизмов международного сотрудничества в уголовных делах и выполнение некоторых международных обязательств.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми:

предусмотреть возможность использования в процессе доказывания и установления фактов или обстоятельств во время уголовного производства документов, поступивших в порядке международного сотрудничества в уголовных делах с помощью электронных коммуникаций;

закрепить право уполномоченных (центральных) органов в случаях, предусмотренных международным договором Украины или по договоренности с иностранным государством, направлять и принимать к исполнению запросы о международном сотрудничестве исключительно с помощью электронных коммуникаций с последующим направлением запроса в бумажной форме только по просьбе запрашиваемой стороны;

обеспечить надлежащую защиту информации относительно международного сотрудничества, повышение эффективности решения вопросов о получении за границей доказательств, если это требует разрешения суда, избегание задержек при обращении о конфискации активов, которые арестованы за границей;

создать условия для обеспечения Украиной максимально широкого сотрудничества по вопросам взаимной правовой помощи на основе принципа взаимности в уголовных делах путем устранения требования двойной криминализации в случаях, когда запрашиваемая помощь не касается выполнения процессуальных действий, требующих специального разрешения;

устранить недостатки процессуального регулирования объявления лица в международный розыск, нормативно и процессуально определить момент начала международного розыска;

создать правовые основания для сотрудничества с Прокуратурой ЕС и распространить с этой целью понятие «запрашивающая сторона» помимо иностранного государства также на орган или учреждение международной организации, уполномоченные осуществлять уголовное производство;

усовершенствовать механизм предоставления взаимной правовой помощи в уголовных делах, решения вопросов экстрадиции и передачи осужденных лиц исходя из практики применения положений соответствующих международных договоров;

усовершенствовать нормативное регулирование отдельных процессуальных вопросов, связанных с выдачей лица (экстрадицией), а также процедуры перенятия уголовного производства;

усовершенствовать процедуру решения вопросов о передаче осужденных лиц и о выполнении приговоров судов иностранных государств в Украине и приговора суда Украины за границей;

обеспечить правовую определенность при реализации международных договоров Украины по вопросам передачи осужденных лиц, которые гарантируют осужденному возможность решения некоторых вопросов, связанных с исполнением приговора, как в государстве вынесения приговора, так и в государстве исполнения приговора, в частности путем предоставления возможности кассационного обжалования решений в случае необходимости устранения существенных нарушений уголовного закона и неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, которые были допущены судом первой и апелляционной инстанций при рассмотрении ходатайств Минюста о приведении приговоров иностранных судов в соответствие с законодательством Украины;

устранить пробел и урегулировать порядок рассмотрения запроса иностранного государства о распределении или возврате конфискованного имущества, а также создать правовые основания для обращения суда Украины с таким запросом к компетентному органу иностранного государства и др.

