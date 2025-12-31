Что должны выплачивать военнослужащим во время лечения после ранения или болезни

Когда выплачивают денежное обеспечение и «боевые» во время лечения.

Периодически украинские защитники сталкиваются с проблемами с выплатой денежного обеспечения за периоды лечения. Речь идет как о тех, кто получил ранения, так и о тех, кто проходил лечение из-за заболеваний.

Департамент социального обеспечения Минобороны дал разъяснения относительно таких выплат.

Денежное обеспечение во время лечения

Во время лечения из-за ранения или болезни военнослужащим продолжают выплачивать денежное обеспечение. В частности, за время:

пребывания на стационарном лечении (медицинская и/или реабилитационная помощь);

пребывания в отпуске для лечения в связи с болезнью;

пребывания в отпуске для лечения после ранения.

При этом продолжительность таких выплат зависит от определенных временных рамок.

Первые 4 месяца с начала лечения

Военнослужащим за время пребывания на лечении выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям.

После 4 месяцев непрерывного лечения

Денежное обеспечение выплачивается только на основании заключения военно-врачебной комиссии о продлении длительного лечения. При этом осмотр ВВК для определения такой необходимости должен проводиться не позднее чем через четыре месяца с начала лечения. Выплата денежного обеспечения после четырех месяцев непрерывного пребывания военнослужащих на лечении в учреждениях здравоохранения осуществляется на основании приказов командира воинской части.

Продолжительность пребывания в учреждениях здравоохранения или в отпуске для лечения с сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.

Выплата «боевых» для раненых: кому и за какой период платят

Если военнослужащий находится на лечении из-за ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины, ему также должны выплачивать «боевые».

Когда выплачиваются

во время пребывания на стационарном лечении (в том числе за границей);

во время отпуска для лечения в случае тяжелого ранения.

Что следует знать о нюансах

Основанием для этой выплаты является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), так называемая форма 5. Ее должны выдать в воинской части. В справке должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. Если такого формулирования в справке нет, то деньги, вероятнее всего, не начислят.

Также в справке должно быть указано, что военнослужащий находился в средствах индивидуальной защиты, не совершал уголовного правонарушения, не пытался нанести себе телесные повреждения и не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все перечисленные пункты являются основаниями для отказа в выплате дополнительного вознаграждения.

После выписки из больницы «боевые» 100 тысяч должны продолжать выплачивать только в случае, если военнослужащего направляют в отпуск для лечения в связи с тяжелым ранением. Это должно быть указано в заключении ВВК. Если ранение не тяжелое, выплата 100 тысяч прекращается.

Что еще следует знать

В разъяснениях, предоставленных Департаментом социального обеспечения Министерства обороны Украины, указано, что выплата денежного обеспечения осуществляется также в случае повторного и каждого последующего пребывания военнослужащего на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе за рубежом) по медицинским показаниям предыдущего ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.

Помощь для решения социально-бытовых вопросов

Ранение военнослужащих также является основанием для выплаты материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Для этого можно подать рапорт на такую выплату.

Что делать, если деньги не выплачивают

Если дополнительное вознаграждение после ранения не выплачивается, необходимо подать рапорт на имя командира о включении в приказ о выплате дополнительного вознаграждения и приложить к нему копию справки о ранении. Если в выплате отказывают и вы считаете это неправомерным, можно обращаться на горячую линию Минобороны или к юристам. То же касается и невыплаты денежного обеспечения за время лечения в случае болезни. Судебная практика показывает, что, как правило, военнослужащим все же начисляют все гарантированные выплаты при наличии для этого оснований.

