Что должны выплачивать военнослужащим во время лечения после ранения или болезни
Периодически украинские защитники сталкиваются с проблемами с выплатой денежного обеспечения за периоды лечения. Речь идет как о тех, кто получил ранения, так и о тех, кто проходил лечение из-за заболеваний.
Департамент социального обеспечения Минобороны дал разъяснения относительно таких выплат.
Денежное обеспечение во время лечения
Во время лечения из-за ранения или болезни военнослужащим продолжают выплачивать денежное обеспечение. В частности, за время:
- пребывания на стационарном лечении (медицинская и/или реабилитационная помощь);
- пребывания в отпуске для лечения в связи с болезнью;
- пребывания в отпуске для лечения после ранения.
При этом продолжительность таких выплат зависит от определенных временных рамок.
Первые 4 месяца с начала лечения
Военнослужащим за время пребывания на лечении выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям.
После 4 месяцев непрерывного лечения
Денежное обеспечение выплачивается только на основании заключения военно-врачебной комиссии о продлении длительного лечения. При этом осмотр ВВК для определения такой необходимости должен проводиться не позднее чем через четыре месяца с начала лечения. Выплата денежного обеспечения после четырех месяцев непрерывного пребывания военнослужащих на лечении в учреждениях здравоохранения осуществляется на основании приказов командира воинской части.
Продолжительность пребывания в учреждениях здравоохранения или в отпуске для лечения с сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.
Выплата «боевых» для раненых: кому и за какой период платят
Если военнослужащий находится на лечении из-за ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины, ему также должны выплачивать «боевые».
Когда выплачиваются
- во время пребывания на стационарном лечении (в том числе за границей);
- во время отпуска для лечения в случае тяжелого ранения.
Что следует знать о нюансах
Основанием для этой выплаты является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), так называемая форма 5. Ее должны выдать в воинской части. В справке должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. Если такого формулирования в справке нет, то деньги, вероятнее всего, не начислят.
Также в справке должно быть указано, что военнослужащий находился в средствах индивидуальной защиты, не совершал уголовного правонарушения, не пытался нанести себе телесные повреждения и не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все перечисленные пункты являются основаниями для отказа в выплате дополнительного вознаграждения.
После выписки из больницы «боевые» 100 тысяч должны продолжать выплачивать только в случае, если военнослужащего направляют в отпуск для лечения в связи с тяжелым ранением. Это должно быть указано в заключении ВВК. Если ранение не тяжелое, выплата 100 тысяч прекращается.
Что еще следует знать
В разъяснениях, предоставленных Департаментом социального обеспечения Министерства обороны Украины, указано, что выплата денежного обеспечения осуществляется также в случае повторного и каждого последующего пребывания военнослужащего на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе за рубежом) по медицинским показаниям предыдущего ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.
Помощь для решения социально-бытовых вопросов
Ранение военнослужащих также является основанием для выплаты материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Для этого можно подать рапорт на такую выплату.
Что делать, если деньги не выплачивают
Если дополнительное вознаграждение после ранения не выплачивается, необходимо подать рапорт на имя командира о включении в приказ о выплате дополнительного вознаграждения и приложить к нему копию справки о ранении. Если в выплате отказывают и вы считаете это неправомерным, можно обращаться на горячую линию Минобороны или к юристам. То же касается и невыплаты денежного обеспечения за время лечения в случае болезни. Судебная практика показывает, что, как правило, военнослужащим все же начисляют все гарантированные выплаты при наличии для этого оснований.
