Що мають виплачувати військовим під час лікування після поранення або хвороби

Коли виплачують грошове забезпечення та «бойові» під час лікування.

Періодично українські військові стикаються з проблемами щодо виплати грошового забезпечення за періоди лікування. Йдеться як про тих, хто зазнав поранення, так і тих, хто лікувався через хвороби.

Департамент соціального забезпечення Міноборони зробив роз’яснення щодо таких виплат.

Грошове забезпечення під час лікування

Під час лікування через поранення або хворобу військовослужбовцям продовжують виплачувати грошове забезпечення. Зокрема, за час:

перебування на стаціонарному лікуванні (медична та/або реабілітаційна допомога);

перебування у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою;

перебування у відпустці для лікування після поранення.

Проте тривалість таких виплат залежить від певних часових рамок.

Перші 4 місяці від початку лікування

Військовослужбовцям за час перебування на лікуванні виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами.

Після 4 місяців безперервного лікування

Грошове забезпечення виплачується лише на підставі висновку військово-лікарської комісії про продовження тривалого лікування. При цьому, огляд ВЛК для визначення такої потреби має проводитися не пізніше ніж через чотири місяці від початку лікування. Виплата грошового забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в закладах охорони здоров’я здійснюється на підставі наказів командира військової частини.

Тривалість перебування у закладах охорони здоров’я чи у відпустці для лікування зі збереженням грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль).

Виплата «бойових» для поранених. Кому та за який період платять

Якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні через поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, то йому також мають виплачувати «бойові».

Коли виплачується

Під час перебування на стаціонарному лікуванні (зокрема і за кордоном).

Під час відпустки для лікування в разі тяжкого поранення.

Що слід знати про нюанси

Підставою для цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), так звана форма 5. Її мають надати у військовій частині. І в ній має бути вказано, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання в довідці немає, то гроші, найімовірніше, не нарахують.

Також у довідці має бути прописано, що військовослужбовець був у засобах індивідуального захисту, не вчиняв кримінального правопорушення, не намагався сам собі завдати тілесного ушкодження і не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Всі перелічені пункти є підставою для відмови у виплаті додаткової винагороди.

Після виписки з лікарні «бойові» 100 тисяч мають продовжувати платити лише в разі, якщо вас відправляють у відпустку для лікування у зв’язку з тяжким пораненням. Це має бути прописано у висновку ВЛК. Якщо поранення не тяжке, то виплата 100 тисяч припиняється.

Що ще варто знати

У роз’ясненнях, наданих Департаментом соціального забезпечення Міністерства оборони України, вказано, що виплата грошового забезпечення здійснюється також у разі повторного та кожного наступного перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), за медичними показниками попереднього поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини.

Допомога для вирішення соціально-побутових питань

Поранення військових також є підставою для виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Тому можна написати рапорт і на цю виплату.

Що робити, якщо гроші не виплачують

Якщо додаткова нагорода після поранення не виплачується, то треба написати рапорт на ім’я командира щодо включення до наказу про виплату додаткової винагороди і додати до цього рапорту копію довідки про поранення. Якщо відмовляють у виплаті, й ви вважаєте це неправомірним, то звертатися можна на гарячу лінію Міноборони або до юристів. Так само й щодо невиплати грошового забезпечення за час лікування у разі хвороби. Судова практика показує, що зазвичай військовим все ж нараховують всі гарантовані виплати, якщо на це є підстави.

