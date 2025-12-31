Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Проект закона № 14335 предлагает дополнить статью 36 Кодекса законов о труде Украины и определить, что в случае прекращения трудового договора в период временной нетрудоспособности работника,

Статью предлагается дополнить частью третьей следующего содержания: «В случае прекращения трудового договора в период временной нетрудоспособности работника на основании, предусмотренном пунктом 1 части первой этой статьи, датой увольнения такого работника является первый рабочий день после окончания срока временной нетрудоспособности».

В пояснительной записке указывается, что каждый имеет право на труд, которое включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, а гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения. Одной из гарантий обеспечения права граждан на труд является предусмотренная статьей 5-1 Кодекса законов о труде Украины правовая защита от необоснованного отказа в приеме на работу и незаконного увольнения, а также содействие в сохранении работы.

Основаниями прекращения трудового договора являются, в частности, соглашение сторон. В случае, когда работник требует досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, а работодатель не возражает относительно прекращения трудовых отношений с этим работником, такой договор может быть прекращен по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 36 КЗоТ Украины.

В то же время авторы законопроекта отмечают, что действующим законодательством не установлен четкий порядок или сроки прекращения трудового договора по соглашению сторон, в связи с чем они определяются работником и собственником или уполномоченным им органом в каждом конкретном случае.

Авторы законопроекта приводят практику Верховного Суда в деле № 522/2588/23: если увольнение происходит по соглашению сторон во время больничного, официальной датой увольнения становится первый рабочий день после окончания больничного.

Таким образом, принятие законопроекта обеспечит соблюдение гарантий защиты работника от незаконного увольнения в период временной нетрудоспособности.

