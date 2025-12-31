  1. Публикации
  2. / Законодательство

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

13:00, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».
Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проект закона № 14335 предлагает дополнить статью 36 Кодекса законов о труде Украины и определить, что в случае прекращения трудового договора в период временной нетрудоспособности работника,

Статью предлагается дополнить частью третьей следующего содержания: «В случае прекращения трудового договора в период временной нетрудоспособности работника на основании, предусмотренном пунктом 1 части первой этой статьи, датой увольнения такого работника является первый рабочий день после окончания срока временной нетрудоспособности».

В пояснительной записке указывается, что каждый имеет право на труд, которое включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, а гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения. Одной из гарантий обеспечения права граждан на труд является предусмотренная статьей 5-1 Кодекса законов о труде Украины правовая защита от необоснованного отказа в приеме на работу и незаконного увольнения, а также содействие в сохранении работы.

Основаниями прекращения трудового договора являются, в частности, соглашение сторон. В случае, когда работник требует досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, а работодатель не возражает относительно прекращения трудовых отношений с этим работником, такой договор может быть прекращен по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 36 КЗоТ Украины.

В то же время авторы законопроекта отмечают, что действующим законодательством не установлен четкий порядок или сроки прекращения трудового договора по соглашению сторон, в связи с чем они определяются работником и собственником или уполномоченным им органом в каждом конкретном случае.

Авторы законопроекта приводят практику Верховного Суда в деле № 522/2588/23: если увольнение происходит по соглашению сторон во время больничного, официальной датой увольнения становится первый рабочий день после окончания больничного.

Таким образом, принятие законопроекта обеспечит соблюдение гарантий защиты работника от незаконного увольнения в период временной нетрудоспособности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект увольнение больничные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]