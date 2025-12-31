  1. Публікації
  2. / Законодавство

Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

13:00, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».
Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Проєктом закону № 14335 пропонується доповнити статтю 36 Кодексу законів про працю України та визначити, що у разі припинення трудового договору в період тимчасової непрацездатності працівника.

Статтю пропонують доповнити частиною третьою такого змісту: «У разі припинення трудового договору в період тимчасової непрацездатності працівника на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої цієї статті, датою звільнення такого працівника є перший робочий день після закінчення строку тимчасової непрацездатності».

У пояснювальній записці йдеться, що кожен має право на працю, яке включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Однією із гарантій забезпечення права громадян на працю є передбачений статтею 5-1 Кодексу законів про працю України правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Підставами припинення трудового договору є, зокрема, угода сторін. У випадку, коли працівник вимагає достроково розірвати укладений з ним трудовий договір, а роботодавець не заперечує щодо припинення з цим працівником трудових відносин, такий договір може бути припинено за угодою сторін відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 КЗпП України.

Водночас автори законопроєкту зазначають, що чинним законодавством не встановлено чіткого порядку чи строків припинення трудового договору за угодою сторін, у зв’язку з чим вони визначаються працівником і власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.

Автори законопроєкту наводять практику Верховного Суду у справі№ 522/2588/23: якщо звільнення відбувається за угодою сторін під час лікарняного, офіційною датою звільнення стає перший робочий день після закінчення лікарняного.

Таким чином, прийняття законопроекту забезпечить дотримання гарантій захисту працівника від незаконного звільнення у період тимчасової непрацездатності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект звільнення лікарняні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]