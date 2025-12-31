Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Проєктом закону № 14335 пропонується доповнити статтю 36 Кодексу законів про працю України та визначити, що у разі припинення трудового договору в період тимчасової непрацездатності працівника.

Статтю пропонують доповнити частиною третьою такого змісту: «У разі припинення трудового договору в період тимчасової непрацездатності працівника на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої цієї статті, датою звільнення такого працівника є перший робочий день після закінчення строку тимчасової непрацездатності».

У пояснювальній записці йдеться, що кожен має право на працю, яке включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Однією із гарантій забезпечення права громадян на працю є передбачений статтею 5-1 Кодексу законів про працю України правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Підставами припинення трудового договору є, зокрема, угода сторін. У випадку, коли працівник вимагає достроково розірвати укладений з ним трудовий договір, а роботодавець не заперечує щодо припинення з цим працівником трудових відносин, такий договір може бути припинено за угодою сторін відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 КЗпП України.

Водночас автори законопроєкту зазначають, що чинним законодавством не встановлено чіткого порядку чи строків припинення трудового договору за угодою сторін, у зв’язку з чим вони визначаються працівником і власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.

Автори законопроєкту наводять практику Верховного Суду у справі№ 522/2588/23: якщо звільнення відбувається за угодою сторін під час лікарняного, офіційною датою звільнення стає перший робочий день після закінчення лікарняного.

Таким чином, прийняття законопроекту забезпечить дотримання гарантій захисту працівника від незаконного звільнення у період тимчасової непрацездатності.

