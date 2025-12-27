  1. Видео
  2. / В Украине

Как пенсионеру пройти идентификацию через зарубежные дипломатические учреждения — видеоинструкция

07:18, 27 декабря 2025
Пенсионный фонд обнародовал видеоинструкцию по прохождению идентификации в зарубежном консульстве.
Как пенсионеру пройти идентификацию через зарубежные дипломатические учреждения — видеоинструкция
Фото: ukrinform.com
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, как пройти идентификацию через зарубежные дипломатические учреждения

Ведомство обнародовало пошаговую инструкцию, в которой рассказало, какие документы необходимы и что нужно знать, чтобы процесс прошел быстро и без проблем.

Пенсионный фонд напомнил:

  • способы прохождения идентификации через зарубежные дипломатические учреждения;
  • какие документы подготовить для идентификации за границей.

