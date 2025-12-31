С Новым годом 2026: подборка поздравлений в прозе и праздничных картинках
Новый год всегда приходит с ощущением обновления, светлой надежды и веры в лучшее. В ночь с 31 декабря на 1 января люди подводят итоги, загадывают желания и благодарят за все пережитое. Это время теплых слов, искренних обьятий и простых, но важных пожеланий — здоровья, любви, спокойствия и мира.
Мы собрали поздравления с Новым годом 2026, которые легко отправить родным, друзьям или близким, чтобы поделиться праздничным настроением и добрыми эмоциями.
Привітання з Новим роком 2026 у прозі
Вітаю з Новим роком 2026! Нехай цей рік стане для вас часом внутрішньої рівноваги та впевненості у завтрашньому дні. Бажаю міцного здоров’я, сил і натхнення, щоб долати труднощі й радіти кожному прожитому дню. Нехай поруч завжди будуть люди, з якими легко мовчати і приємно говорити, а в домі панують тепло, затишок і щирість.
***
З Новим роком! Хай 2026-й принесе спокій у серце, ясність у думках і добрі зміни в житті. Бажаю, щоб усі рішення давалися легко, мрії мали реальні кроки до здійснення, а кожен день починався з надії. Нехай у вашому житті буде більше приводів для радості, ніж для тривог, і більше світла, ніж сумнівів.
***
Щиро вітаю з настанням Нового року 2026. Бажаю, щоб цей рік подарував відчуття опори під ногами та віру в себе. Нехай робота приносить задоволення, справи рухаються вперед, а всі зусилля мають гідний результат. Хай у родині панують порозуміння й підтримка, а серце завжди знаходить сили для вдячності.
***
З Новим роком 2026! Нехай він стане роком добрих новин, теплих зустрічей і щирих слів. Бажаю здоров’я вам і вашим близьким, миру в домі та спокою в думках. Хай життя дарує можливості, які захочеться використати, і людей, з якими хочеться ділити радість і тишу.
***
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у 2026-му ви частіше відчували вдячність за прості речі: за ранок без поспіху, за тепле слово, за підтримку поруч. Нехай цей рік навчить цінувати себе, берегти близьких і знаходити щастя навіть у звичайних днях.
***
Зі святом! Нехай Новий рік принесе оновлення — у думках, планах і мріях. Бажаю вам сили не здаватися, мудрості робити правильний вибір і терпіння чекати на своє. Хай 2026-й стане роком, у якому ви зможете сказати собі: я на правильному шляху.
***
Від усього серця вітаю з Новим роком 2026. Нехай він буде щедрим на добрі події, щирі усмішки та важливі зустрічі. Бажаю здоров’я, душевного спокою й тепла, яке зігріває навіть у найскладніші моменти. Хай у вашому житті завжди буде місце для радості, надії та любові.
***
З Новим роком! Бажаю, щоб 2026-й приніс не лише нові плани, а й сили для їх реалізації. Нехай кожен день наближає до мрій, а всі випробування роблять сильнішими. Хай у домі панує мир, у серці — впевненість, а поруч завжди будуть ті, хто розуміє і підтримує.
Привітання з Новим роком 2026 у віршах
Хай пісня лунає від краю до краю,
Із роком Новим тебе я вітаю!
Живи ти щасливо, живи ти багато,
Хай лихо й незгода мине твою хату.
А щоб все це збулося, треба чарку налити
І в ніч Новорічну до дна осушити.
***
З радістю прощаємось з цим роком,
Хай йде назавжди своїм кроком.
Хай буде Новий рік легким,
І теплі зустрічі у нім.
І щоб всі замерзлі мрії,
Розтопилися в надії,
Щоб життя відновило свої фарби,
І наші посмішки блищали, як ті скарби!
***
І в житті, щоб не сніжило,
Щоб цей рік почався вдало,
І прибутків більше стало!
Щоб омріяне збулося,
В хаті золото велося!
Криві стежки всі минали,
В справах успіх тільки мали!
Хай рік цей щедро Вас частує,
Щастя й радість Вам дарує!
***
Водяний кролик – добрий звір,
Завітає в кожний двір,
Принесе в цей рік нам мир,
Та хороших всім новин!
Назбирає вам капустки,
Щоб ви мали на відпустки!
Оновили свої сили,
Щоб долати нові схили.
Хоч наш кролик і прудкий,
Хай цей рік буде легкий!
З Новим роком вас вітаю,
Щастя й злагоди бажаю!
***
З Новим роком, любі друзі!
Хай він почнеться в білій смузі,
І світлі будуть його дні,
Щасливі, добрі і ясні!
В душі хай буде світло й чисто,
Хай світить сонце променисте.
Натхнення, затишку, тепла,
Любові, миру і добра!
***
В новорічну ніч казкову
Зичу долю вам шовкову,
Щоб в любові та добрі
Проживали усі дні!
Щоб у вашій в оселі
Празники були веселі,
Щоб у кожному куточку
Музика лилась дзвіночком!
Картинки та листівки з Новим роком 2026
