З Новим роком 2026: добірка привітань у прозі та святкових картинках

Щирі привітання у прозі та святкові зображення для тих, з ким хочеться поділитися радістю Нового року.

Новий рік завжди приходить із відчуттям оновлення, світлої надії та віри в краще. У ніч з 31 грудня на 1 січня люди підбивають підсумки, загадують бажання та дякують за все пережите. Це час теплих слів, щирих обіймів і простих, але важливих побажань — здоров’я, любові, спокою та миру.

Ми зібрали привітання з Новим роком 2026, які легко надіслати рідним, друзям чи близьким, щоб поділитися святковим настроєм і добрими емоціями.

Привітання з Новим роком 2026 у прозі

Вітаю з Новим роком 2026! Нехай цей рік стане для вас часом внутрішньої рівноваги та впевненості у завтрашньому дні. Бажаю міцного здоров’я, сил і натхнення, щоб долати труднощі й радіти кожному прожитому дню. Нехай поруч завжди будуть люди, з якими легко мовчати і приємно говорити, а в домі панують тепло, затишок і щирість.

***

З Новим роком! Хай 2026-й принесе спокій у серце, ясність у думках і добрі зміни в житті. Бажаю, щоб усі рішення давалися легко, мрії мали реальні кроки до здійснення, а кожен день починався з надії. Нехай у вашому житті буде більше приводів для радості, ніж для тривог, і більше світла, ніж сумнівів.

***

Щиро вітаю з настанням Нового року 2026. Бажаю, щоб цей рік подарував відчуття опори під ногами та віру в себе. Нехай робота приносить задоволення, справи рухаються вперед, а всі зусилля мають гідний результат. Хай у родині панують порозуміння й підтримка, а серце завжди знаходить сили для вдячності.

***

З Новим роком 2026! Нехай він стане роком добрих новин, теплих зустрічей і щирих слів. Бажаю здоров’я вам і вашим близьким, миру в домі та спокою в думках. Хай життя дарує можливості, які захочеться використати, і людей, з якими хочеться ділити радість і тишу.

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у 2026-му ви частіше відчували вдячність за прості речі: за ранок без поспіху, за тепле слово, за підтримку поруч. Нехай цей рік навчить цінувати себе, берегти близьких і знаходити щастя навіть у звичайних днях.

***

Зі святом! Нехай Новий рік принесе оновлення — у думках, планах і мріях. Бажаю вам сили не здаватися, мудрості робити правильний вибір і терпіння чекати на своє. Хай 2026-й стане роком, у якому ви зможете сказати собі: я на правильному шляху.

***

Від усього серця вітаю з Новим роком 2026. Нехай він буде щедрим на добрі події, щирі усмішки та важливі зустрічі. Бажаю здоров’я, душевного спокою й тепла, яке зігріває навіть у найскладніші моменти. Хай у вашому житті завжди буде місце для радості, надії та любові.

***

З Новим роком! Бажаю, щоб 2026-й приніс не лише нові плани, а й сили для їх реалізації. Нехай кожен день наближає до мрій, а всі випробування роблять сильнішими. Хай у домі панує мир, у серці — впевненість, а поруч завжди будуть ті, хто розуміє і підтримує.

Привітання з Новим роком 2026 у віршах

Хай пісня лунає від краю до краю,

Із роком Новим тебе я вітаю!

Живи ти щасливо, живи ти багато,

Хай лихо й незгода мине твою хату.

А щоб все це збулося, треба чарку налити

І в ніч Новорічну до дна осушити.

***

З радістю прощаємось з цим роком,

Хай йде назавжди своїм кроком.

Хай буде Новий рік легким,

І теплі зустрічі у нім.

І щоб всі замерзлі мрії,

Розтопилися в надії,

Щоб життя відновило свої фарби,

І наші посмішки блищали, як ті скарби!

***

І в житті, щоб не сніжило,

Щоб цей рік почався вдало,

І прибутків більше стало!

Щоб омріяне збулося,

В хаті золото велося!

Криві стежки всі минали,

В справах успіх тільки мали!

Хай рік цей щедро Вас частує,

Щастя й радість Вам дарує!

***

Водяний кролик – добрий звір,

Завітає в кожний двір,

Принесе в цей рік нам мир,

Та хороших всім новин!

Назбирає вам капустки,

Щоб ви мали на відпустки!

Оновили свої сили,

Щоб долати нові схили.

Хоч наш кролик і прудкий,

Хай цей рік буде легкий!

З Новим роком вас вітаю,

Щастя й злагоди бажаю!

***

З Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

Картинки та листівки з Новим роком 2026

