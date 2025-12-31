  1. В Украине

В Харькове водитель во время проверки документов выстрелил в военнослужащего ТЦК

20:03, 31 декабря 2025
Полиция задержала 42-летнего мужчину, который после выстрела скрылся с места происшествия.
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове полицейские оперативно задержали водителя, который во время проверки документов произвел выстрел в сторону военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел 31 декабря около 09:00 в Немышлянском районе города, на улице Харьковских Дивизий. Во время проверки документов 42-летний водитель автомобиля выстрелил в сторону военнослужащего ТЦК и СП, после чего скрылся.

В результате происшествия военнослужащий телесных повреждений не получил — пуля повредила только форменную одежду.

Для задержания правонарушителя на территории Харькова правоохранители ввели специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке.

По факту происшествия открыто досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

полиция военные Харьков ТЦК

