  1. В Україні

У Харкові водій під час перевірки документів вистрілив у військовослужбовця ТЦК

20:03, 31 грудня 2025
Поліція затримала 42-річного чоловіка, який після пострілу зник з місця події.
Фото: hk.npu.gov.ua
У Харкові поліцейські оперативно затримали водія, який під час перевірки документів здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, інцидент стався 31 грудня близько 09:00 у Немишлянському районі міста, на вулиці Харківських Дивізій. Під час перевірки документів 42-річний кермувальник автомобіля вистрілив у бік військовослужбовця ТЦК та СП, після чого втік.

Унаслідок події військовослужбовець тілесних ушкоджень не зазнав — куля пошкодила лише формений одяг.

Для затримання правопорушника на території Харкова правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку.

За фактом події відкрито досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

