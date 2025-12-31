Суд приговорил двух украинцев к пожизненному заключению за передачу координат украинских военных объектов спецслужбам РФ

Двое украинцев получили пожизненное заключение за государственную измену во время военного положения.

По публичному обвинению Сумской и Одесской областных прокуратур суд признал виновными двух граждан Украины в государственной измене, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Приговором суда от 26 декабря 2025 года оба осуждены к пожизненному лишению свободы.

Прокуроры доказали, что 35-летний житель Сумщины, мобилизованный в ноябре 2022 года, проходил службу водителем в Житомирской области. Он систематически собирал данные о местах дислокации подразделений ВСУ и складах с боеприпасами, а из пророссийских мотивов передавал эти сведения сотруднику Федеральной службы безопасности РФ через мессенджер.

После передислокации в Донецкую область осужденный передавал информацию врагу через 49-летнего товарища из Одесской области. Последний также информировал ФСБ РФ о базировании украинских подразделений на территории Одесской области.

Полученные данные государство-агрессор использовало для нанесения авиаударов по Житомирской, Донецкой и Одесской областям. Кроме того, осужденные пытались привлечь к сотрудничеству с врагом других лиц.

Обоих задержали 30 января 2023 года в результате спецоперации. С тех пор они находятся под стражей.

