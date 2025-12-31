  1. Судова практика
  В Україні

Суд засудив двох українців до довічного за передачу координати українських військових об’єктів спецслужбам РФ

19:54, 31 грудня 2025
Двоє українців отримали довічне за державну зраду під час воєнного стану.
За публічного обвинувачення Сумської та Одеської обласних прокуратур суд визнав винними двох громадян України у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Вироком суду від 26 грудня 2025 року обох засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори довели, що 35-річний житель Сумщини, мобілізований у листопаді 2022 року, проходив службу водієм у Житомирській області. Він систематично збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та склади з боєприпасами, а з проросійських мотивів передавав ці відомості співробітнику Федеральної служби безпеки РФ через месенджер.

Після передислокації до Донецької області засуджений передавав інформацію ворогу через 49-річного товариша з Одещини. Останній також інформував ФСБ РФ про базування українських підрозділів на території Одеської області.

Отримані дані держава-агресор використовувала для нанесення авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях. Крім того, засуджені намагалися залучати до співпраці з ворогом інших осіб.

Обох затримали 30 січня 2023 року в результаті спецоперації. Відтоді вони перебувають під вартою.

суд

