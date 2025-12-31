Суд засудив двох українців до довічного за передачу координати українських військових об’єктів спецслужбам РФ

Двоє українців отримали довічне за державну зраду під час воєнного стану.

За публічного обвинувачення Сумської та Одеської обласних прокуратур суд визнав винними двох громадян України у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Вироком суду від 26 грудня 2025 року обох засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори довели, що 35-річний житель Сумщини, мобілізований у листопаді 2022 року, проходив службу водієм у Житомирській області. Він систематично збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та склади з боєприпасами, а з проросійських мотивів передавав ці відомості співробітнику Федеральної служби безпеки РФ через месенджер.

Після передислокації до Донецької області засуджений передавав інформацію ворогу через 49-річного товариша з Одещини. Останній також інформував ФСБ РФ про базування українських підрозділів на території Одеської області.

Отримані дані держава-агресор використовувала для нанесення авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях. Крім того, засуджені намагалися залучати до співпраці з ворогом інших осіб.

Обох затримали 30 січня 2023 року в результаті спецоперації. Відтоді вони перебувають під вартою.

