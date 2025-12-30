  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве мужчина ездил по городу с муляжом противопехотной мины на крыше автомобиля, фото

08:48, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полиция квалифицировала действия водителя как мелкое хулиганство и составила административный протокол.
В Киеве мужчина ездил по городу с муляжом противопехотной мины на крыше автомобиля, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности водителя, который закрепил на крыше своего автомобиля муляж противопехотной мины и ездил по городу. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в полицию обратились местные жители, которые обеспокоились, увидев на автомобиле боеприпас.

Полицейские установили, что легковой автомобиль принадлежит 38-летнему киевлянину, который распечатал на 3D-принтере муляж противопехотной мины ПФМ 1, более известной под названием «Пелюстка», и прикрепил его на крыше своего транспортного средства.

Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. В настоящее время административные материалы направлены в суд.

Полиция подчеркивает, что даже имитация или муляжи предметов, которые могут восприниматься как опасные, в публичных местах являются недопустимыми. Подобные действия могут вызвать панику среди граждан и отвлекают экстренные службы от выполнения первоочередных задач.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Киев автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]