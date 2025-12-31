Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд ВС рассмотрел кассационную жалобу защитника обвиняемого, который в мае 2023 года во время семейной ссоры бросил гранату. Взрыв привёл к смерти отца и тяжким телесным повреждениям брата. Несмотря на доводы защиты об отсутствии умысла на убийство и неосторожном характере действий, ККС ВС оставил приговор Шепетовского горрайонного суда и определение апелляционного суда без изменений, признав наказание в виде 13 лет лишения свободы справедливым и соразмерным тяжести преступления.

Версия «напугать» – не сработала

Новость об этой страшной трагедии была опубликована ещё в январе 2025 года, когда апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника – без удовлетворения.

В конце ноября 2025 года Кассационный уголовный суд ВС, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № 682/1802/23, дал оценку доводам кассационной жалобы на приговор Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области и определение Хмельницкого апелляционного суда.

Материалы уголовного производства подробно описывают предысторию и ход событий. Следственные документы воспроизводят планировку квартиры, расположение мебели и траектории перемещения потерпевших непосредственно перед взрывом. Особое внимание уделено протоколу осмотра места происшествия от 6 мая 2023 года: в коридоре напротив входа в комнату зафиксированы пятна крови, тянущиеся в направлении ванной комнаты, где был найден отец после взрыва. Внутри самой комнаты эксперты обнаружили воронку и разбросанные фрагменты корпуса боеприпаса, которые коррелировали с локализацией повреждений у потерпевших. На момент взрыва брат обвиняемого сидел в кресле у двери, а отец стоял у входа в комнату, правой стороной корпуса обращённый к эпицентру. Такое положение подтверждено судебно-медицинским заключением: характер и направление повреждений согласуются с вектором разлёта осколков.

Экспертные исследования остатков гранаты Ф-1 засвидетельствовали её боеспособность: она была приведена в боевую готовность путём выдёргивания чеки с кольцом. Специалист, осматривавший фрагменты, обратил внимание на деформацию металлического кольца – из круглой формы оно стало овальным, что соответствует приложению значительных физических усилий при активации боеприпаса. Суд оценил эти данные в совокупности с показаниями свидетелей, которые слышали громкую ссору, а после взрыва видели пострадавших и их состояние. С учётом военного опыта обвиняемого и его знаний об опасных свойствах гранаты суд пришёл к выводу: такие действия не были неосторожными или непроизвольными. Ведь в небольшом замкнутом помещении бросок гранаты в сторону двух людей является сознательным применением способа, представляющего смертельную опасность.

Показания самого обвиняемого о намерении «напугать» были отвергнуты как противоречащие совокупности фактов. Суд первой инстанции установил, что он незаконно приобрёл гранату при неустановленных обстоятельствах, перенёс и хранил её в квартире, а во время конфликта умышленно привёл в действие и бросил в направлении родных. Судебно-медицинские заключения относительно брата содержат описание проникающих ранений головы с переломом лобной кости и повреждением лобных долей мозга, множественных повреждений лица и шеи, сопровождавшихся травматическим шоком. В отношении погибшего отца установлена сочетанная травма грудной клетки и живота с проникающими ранениями, повреждением лёгкого, разрывами печени и диафрагмы; эти повреждения отнесены к тяжким и таким, которые повлекли смерть. Врач-эксперт отдельно подчеркнул: совокупность повреждений у каждого потерпевшего соответствует осколочному механизму поражения вследствие взрыва гранаты.

Юридическая квалификация была построена на прямом умысле: убийство отца и покушение на убийство брата, совершённые способом, опасным для жизни. Отдельным эпизодом суд признал незаконное приобретение и хранение гранаты. Наказание определено в пределах санкций по каждому эпизоду, а окончательный срок – 13 лет лишения свободы – сформирован в соответствии со статьёй 70 УК путём поглощения менее строгих наказаний более строгим. Суд учёл обстоятельства, отягчающие наказание: совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и в отношении лица, с которым виновный находится в семейных или близких отношениях. Обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено: заявленное «искреннее раскаяние» суд не признал доказанным, поскольку обвиняемый не дал критической оценки своим действиям, отрицал умысел и не совершил действий, подтверждающих стремление устранить вред или способствовать раскрытию преступления. Апелляционный суд в своём определении отметил надлежащую полноту и обоснованность исследования доказательств местным судом, соответствие назначенного наказания принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации, и оставил приговор без изменений.

Раскаяние – не аргумент для изменения наказания

Кассационная жалоба акцентировала внимание на отсутствии умысла, выдвигала версию «случайного» взрыва и утверждала, что отец якобы не находился в комнате во время инцидента. Адвокат ссылался на положительные характеристики обвиняемого, его готовность служить в Вооружённых Силах Украины и заявленное раскаяние, настаивая на смягчении наказания или назначении нового рассмотрения. В Верховный Суд также поступили заявления самого заявителя и его потерпевшего брата, которые поддержали доводы защиты. В ходе судебного заседания обвиняемый отказался от требования о новом рассмотрении и просил лишь уменьшить срок, однако прокурор возразил и просил оставить решения без изменений.

ККС ВС напомнил о пределах пересмотра: суд кассационной инстанции проверяет правильность применения норм материального и процессуального права, не переоценивает доказательства и не устанавливает новых фактических обстоятельств. Отталкиваясь от приговора и определения апелляционной инстанции, ККС ВС оценил доводы жалобы сквозь призму уже установленных фактов. Ведь суд первой инстанции надлежащим образом решил вопрос допустимости доказательств: привёл их детальный перечень, установил взаимную согласованность, а также объяснил, почему версии стороны защиты противоречат объективным данным.

Ключевыми для оценки умысла стали доказательства: использованный способ (взрывчатка в замкнутом помещении), направленность действий против двух лиц, знание обвиняемого о свойствах боеприпаса, последствия и локализация повреждений. Суд подчеркнул устоявшуюся практику: покушение как стадия преступления предполагает прямой умысел на достижение общественно опасного результата; когда умысел направлен на лишение жизни двух лиц, а фактически погибла одна, действия квалифицируются как умышленное убийство одного человека и покушение на убийство другого по соответствующим нормам, независимо от последовательности событий. Аргументы о «желании лишь напугать» были опровергнуты экспертными данными о механике активации гранаты, деформации кольца и характере поражений.

Анализируя приговор, Верховный Суд привёл критерии статей 50 и 65 УК: наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления и предупреждения новых преступлений; оно не должно превращаться в «личное чрезмерное бремя», но обязано оставаться справедливым и соразмерным. С учётом тяжести правонарушений (тяжкое и особо тяжкое), обстоятельств их совершения, степени реализации преступного намерения, последствий и отсутствия доказанных смягчающих обстоятельств, кассационная инстанция не усматривает явной несправедливости в назначенном сроке. Ссылки на раскаяние и желание служить в ВСУ суд признал декларативными, не подтверждёнными конкретными действиями, которые свидетельствовали бы о реальном изменении отношения к совершённому преступлению.

Апелляционное определение, по мнению ККС ВС, соответствует всем требованиям: суд апелляционной инстанции дал полный и надлежащий ответ на каждый аргумент жалоб, объяснил логику оценки доказательств, а также причины отказа в изменении приговора. В результате кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор и апелляционное определение – без изменений.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.