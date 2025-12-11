Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

У НБУ зазначили, що гнучко реагуватимуть на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки.

Національний банк України повідомив, що зберіг облікову ставку на рівні 15,5%.

«Таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, ураховуючи збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов'язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням», - заявив регулятор.

У НБУ також назвали причини такого рішення:

1. Інфляція знижується дещо швидше за прогноз НБУ. У листопаді як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 9,3% р/р, водночас інфляційні очікування залишаються підвищеними. Упродовж наступних місяців очікується її подальше поступове зниження, зокрема завдяки ефектам від надходження нових урожаїв. Заходи НБУ з підтримання інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку стримуватимуть фундаментальний ціновий тиск.

2. Міжнародна допомога наразі є достатньою для підтримання адекватного рівня резервів та беземісійного фінансування дефіциту бюджету. З початку року Україна отримала 45,8 млрд дол. США офіційного фінансування, до кінця року очікується ще понад 5 млрд дол. США. Водночас невизначеність навколо параметрів зовнішнього фінансування на 2026–2027 роки зберігається. Перемовини тривають.

3. Збереження облікової ставки в жовтні підтримало привабливість гривневих інструментів. Обсяги вкладень населення у гривневі строкові депозити та ОВДП надалі зростали, що обмежувало попит на іноземну валюту та було важливим чинником підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Також відносно жорстка монетарна політика не стала на заваді розвитку кредитування, що зростає темпами понад 30% р/р. Сьогоднішнє рішення також підтримає попит на гривневі активи, але не стане завадою для кредитування.

4. Перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку. Крім того, зберігаються ризики, пов'язані з неритмічністю та/або недостатністю зовнішнього фінансування. Натомість можлива реалізація й позитивних сценаріїв, зокрема пов’язаних із посиленням підтримки партнерів і зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України.

5. НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки. У разі збереження або посилення інфляційних ризиків НБУ буде готовий утриматися від пом’якшення процентної політики, а за потреби – вжити додаткових заходів. Натомість послаблення проінфляційних ризиків дасть змогу НБУ перейти до циклу пом’якшення процентної політики відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу.

