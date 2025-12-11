Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

В НБУ отметили, что будут гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики.

Национальный банк Украины сообщил, что сохранил учетную ставку на уровне 15,5%.

«Такое решение является необходимым для поддержания привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью доведения инфляции до цели 5% на горизонте политики, учитывая сохранение проинфляционных рисков, в частности связанных с будущим международным финансированием», – заявил регулятор.

В НБУ также назвали причины такого решения:

Инфляция снижается несколько быстрее прогноза НБУ. В ноябре как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 9,3% г/г, однако инфляционные ожидания остаются повышенными. В течение следующих месяцев ожидается ее дальнейшее постепенное снижение, в частности благодаря эффектам от поступления новых урожаев. Меры НБУ по поддержанию интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка будут сдерживать фундаментальное ценовое давление. Международная помощь сейчас является достаточной для поддержания адекватного уровня резервов и безэмиссионного финансирования дефицита бюджета. С начала года Украина получила 45,8 млрд долл. США официального финансирования, до конца года ожидается еще более 5 млрд долл. США. В то же время неопределенность вокруг параметров внешнего финансирования на 2026–2027 годы сохраняется. Переговоры продолжаются. Сохранение учетной ставки в октябре поддержало привлекательность гривневых инструментов. Объемы вкладов населения в гривневые срочные депозиты и ОВГЗ продолжали расти, что ограничивало спрос на иностранную валюту и было важным фактором поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке. Также относительно жесткая монетарная политика не стала препятствием для развития кредитования, которое растет темпами более 30% г/г. Сегодняшнее решение также поддержит спрос на гривневые активы, но не станет преградой для кредитования. Ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития. Кроме того, сохраняются риски, связанные с неритмичностью и/или недостаточностью внешнего финансирования. Вместе с тем возможна реализация и позитивных сценариев, связанных с усилением поддержки партнеров и усилиями международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины. НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики. В случае сохранения или усиления инфляционных рисков НБУ будет готов воздержаться от смягчения процентной политики, а при необходимости – принять дополнительные меры. Напротив, ослабление проинфляционных рисков позволит НБУ перейти к циклу смягчения процентной политики в соответствии с базовым сценарием октябрьского макропрогноза.

