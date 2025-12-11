Кабмін привів нормативно-правові акти у відповідність до закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення

Зміни внесли до 12 нормативно-правових актів уряду.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни та приводить у відповідність до Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» 12 нормативно-правових актів уряду, а саме:

Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, затверджений постановою КМУ від 11 вересня 1996 р. № 1100;

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою КМУ від 13 грудня 2001 р. № 1655;

Постанову КМУ від 13 березня 2002 р. № 302 «Про затвердження Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи»;

Постанову КМУ від 13 березня 2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»;

Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації про провадження господарської діяльності, затверджений постановою КМУ від 25 серпня 2010 р. № 725;

Критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджені постановою КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1010;

Постанову КМУ від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану»;

Постанову КМУ від 28 березня 2023 р. № 272 «Про затвердження Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин»;

Порядок проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів, затверджений постановою КМУ від 7 листопада 2023 р. № 1166;

Постанову КМУ від 19 грудня 2023 р. № 1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, припинення дії дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів»;

Технічні вимоги до експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затверджені постановою КМУ від 1 березня 2024 р. № 229;

Порядок встановлення обмеження прав водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, затверджений постановою КМУ від 21 березня 2025 р. № 327.

Міністерство продовжує активно працювати над реалізацією реформи запобігання промисловому забрудненню та розробленням підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для повноцінної реалізації Закону, і надалі інформуватиме громадськійсть та бізнес про прогрес у їх підготовці та ухваленні.

У Мінекономіки нагадали, що 8 серпня 2025 року набрав чинності Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення». Він запроваджує європейський механізм зменшення промислових викидів, який довів свою ефективність в країнах ЄС, де рівень забруднення повітря за останні 15 років знизився на 40-85% залежно від забруднювача. Ухвалення Закону було одним з індикаторів Ukraine Facility, який Україна виконала вчасно.

Інтегрований довкіллєвий дозвіл (ІДД) поступово замінить три окремі дозволи, які підприємства отримували раніше: дозволи на викиди в атмосферне повітря, на спецводокористування та на управління відходами.

