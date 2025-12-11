Кабмин привел нормативно-правовые акты в соответствие с законом об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения

Изменения внесены в 12 нормативно-правовых актов правительства.

Кабинет Министров утвердил постановление, которое вносит изменения и приводит в соответствие с Законом Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» 12 нормативно-правовых актов правительства, а именно:

Перечень загрязняющих веществ, сброс которых в водные объекты нормируется, утвержденный постановлением КМУ от 11 сентября 1996 г. № 1100;

Порядок ведения государственного учета в сфере охраны атмосферного воздуха, утвержденный постановлением КМУ от 13 декабря 2001 г. № 1655;

Постановление КМУ от 13 марта 2002 г. № 302 «Об утверждении Порядка проведения работ, связанных с выдачей разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, учета субъектов хозяйствования, получивших такие разрешения»;

Постановление КМУ от 13 марта 2002 г. № 321 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на специальное водопользование и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 10 августа 1992 г. № 459»;

Перечень определенных действий по осуществлению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании декларации о ведении хозяйственной деятельности, утвержденный постановлением КМУ от 25 августа 2010 г. № 725;

Критерии определения расширений и изменений деятельности и объектов, не подлежащих оценке воздействия на окружающую среду, утвержденные постановлением КМУ от 13 декабря 2017 г. № 1010;

Постановление КМУ от 13 марта 2022 г. № 303 «О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения»;

Постановление КМУ от 28 марта 2023 г. № 272 «Об утверждении Порядка внедрения обязательных автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ»;

Порядок проведения мониторинга объекта обработки отходов, утвержденный постановлением КМУ от 7 ноября 2023 г. № 1166;

Постановление КМУ от 19 декабря 2023 г. № 1328 «Об утверждении Порядка выдачи, отказа в выдаче, прекращения действия разрешения на осуществление операций по обработке отходов»;

Технические требования к эксплуатации установок по сжиганию отходов и установок по совместному сжиганию отходов, утвержденные постановлением КМУ от 1 марта 2024 г. № 229;

Порядок установления ограничения прав водопользователей, осуществляющих специальное водопользование, утвержденный постановлением КМУ от 21 марта 2025 г. № 327.

Министерство продолжает активно работать над реализацией реформы предотвращения промышленного загрязнения и разработкой подзаконных нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации Закона, и в дальнейшем будет информировать общественность и бизнес о прогрессе их подготовки и принятия.

В Минэкономики напомнили, что 8 августа 2025 года вступил в силу Закон Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения». Он вводит европейский механизм уменьшения промышленных выбросов, который доказал свою эффективность в странах ЕС, где уровень загрязнения воздуха за последние 15 лет снизился на 40–85% в зависимости от загрязнителя. Принятие Закона было одним из индикаторов Ukraine Facility, который Украина выполнила вовремя.

Интегрированное экологическое разрешение (ИЭР) постепенно заменит три отдельных разрешения, которые предприятия получали ранее: разрешения на выбросы в атмосферный воздух, на специальное водопользование и на управление отходами.

