Праздничные и нерабочие дни: как они влияют на продолжительность отпуска

Что изменилось для работников во время военного положения и почему правила подсчета отпуска сейчас отличаются от мирного времени.

Работники все чаще уточняют, учитываются ли праздничные и нерабочие дни при исчислении продолжительности ежегодного отпуска. Такой вопрос поступил от работницы учреждения торговли к должностным лицам управления инспекционной деятельности в Запорожской области.

Специалисты предоставили четкое разъяснение с учетом действующего законодательства и особенностей военного времени.

Как это работает в мирное время

По общему правилу, определенному статьей 78-1 Кодекса законов о труде Украины, праздничные и нерабочие дни не учитываются при определении продолжительности ежегодного отпуска. То есть такие дни не «съедают» отпуск и не уменьшают его фактическую продолжительность.

Что изменилось во время военного положения

В то же время в период действия военного положения применяются специальные нормы. Статья 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» приостановила действие нормы, которая исключала праздничные и нерабочие дни из отпуска.

Это означает, что в период военного положения праздничные дни учитываются при определении продолжительности ежегодного отпуска и входят в его календарную продолжительность.

