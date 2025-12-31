  1. Общество
  2. / В Украине

Праздничные и нерабочие дни: как они влияют на продолжительность отпуска

19:45, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что изменилось для работников во время военного положения и почему правила подсчета отпуска сейчас отличаются от мирного времени.
Праздничные и нерабочие дни: как они влияют на продолжительность отпуска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники все чаще уточняют, учитываются ли праздничные и нерабочие дни при исчислении продолжительности ежегодного отпуска. Такой вопрос поступил от работницы учреждения торговли к должностным лицам управления инспекционной деятельности в Запорожской области.

Специалисты предоставили четкое разъяснение с учетом действующего законодательства и особенностей военного времени.

Как это работает в мирное время

По общему правилу, определенному статьей 78-1 Кодекса законов о труде Украины, праздничные и нерабочие дни не учитываются при определении продолжительности ежегодного отпуска. То есть такие дни не «съедают» отпуск и не уменьшают его фактическую продолжительность.

Что изменилось во время военного положения

В то же время в период действия военного положения применяются специальные нормы. Статья 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» приостановила действие нормы, которая исключала праздничные и нерабочие дни из отпуска.

Это означает, что в период военного положения праздничные дни учитываются при определении продолжительности ежегодного отпуска и входят в его календарную продолжительность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]