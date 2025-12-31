  1. Суспільство
Святкові та неробочі дні: як вони впливають на тривалість відпустки

19:45, 31 грудня 2025
Що змінилося для працівників під час воєнного стану та чому правила підрахунку відпустки нині відрізняються від мирного часу.
Працівники дедалі частіше уточнюють, чи враховуються святкові та неробочі дні під час обчислення тривалості щорічної відпустки. Таке запитання надійшло від працівниці закладу торгівлі до посадовців управління інспекційної діяльності у Запорізькій області.

Фахівці надали чітке роз’яснення з урахуванням чинного законодавства та особливостей воєнного часу.

Як це працює у мирний час

За загальним правилом, визначеним статтею 78-1 Кодексу законів про працю України, святкові та неробочі дні не враховуються при визначенні тривалості щорічної відпустки. Тобто такі дні не «з’їдають» відпустку і не зменшують її фактичну тривалість.

Що змінилося під час воєнного стану

Водночас під час дії воєнного стану застосовуються спеціальні норми. Стаття 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призупинила дію норми, яка виключала святкові та неробочі дні з відпустки.

Це означає, що у період воєнного стану святкові дні враховуються при визначенні тривалості щорічної відпустки і входять до її календарної кількості.

Держпраці відпустка трудові відносини

