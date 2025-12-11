  1. В Україні

Рада ЄС схвалила виплату 2,3 млрд євро для України в межах Ukraine Facility, — Свириденко

21:15, 11 грудня 2025
Юлія Свириденко зазначила, що Україна виконала 8 із 10 індикаторів.
Рада ЄС схвалила виплату 2,3 млрд євро для України в межах Ukraine Facility, — Свириденко
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Європейського Союзу схвалила виплату 2,3 млрд євро для України в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Рішення ухвалили за результатами третього кварталу 2025 року. Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення РФ.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України заявило, що у третьому кварталі реалізовано важливі кроки спрямовані на управління державними фінансами, зелений перехід та охорону довкілля, оптимізацію бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи. Зокрема, це кроки у таких сферах реформ:

  • Удосконалення управління державними інвестиціями
  • Кліматична політика
  • Розбудова циркулярної економіки
  • Гармонізація законодавства та стандартів з Європейським Союзом
  • Зниження державної частки у банківському секторі
  • Покращення планування та забезпечення оптимальних умов для залучення стратегічних інвесторів
  • Посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади

«Виконання індикаторів — це не про звітність заради звітності. Це основа довіри з боку міжнародних партнерів, залучення інвестицій та прогнозованості для бізнесу. Україна забезпечила виконання більшості індикаторів і продовжує рух за всіма зобов’язаннями. Схвалене сьогодні рішення Ради ЄС є свідченням того, що наша послідовність у впровадженні реформ дає конкретні результати та гарантує подальшу фінансову підтримку», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]