Рада ЄС схвалила виплату 2,3 млрд євро для України в межах Ukraine Facility, — Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, що Україна виконала 8 із 10 індикаторів.

Рада Європейського Союзу схвалила виплату 2,3 млрд євро для України в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Рішення ухвалили за результатами третього кварталу 2025 року. Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення РФ.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України заявило, що у третьому кварталі реалізовано важливі кроки спрямовані на управління державними фінансами, зелений перехід та охорону довкілля, оптимізацію бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи. Зокрема, це кроки у таких сферах реформ:

Удосконалення управління державними інвестиціями

Кліматична політика

Розбудова циркулярної економіки

Гармонізація законодавства та стандартів з Європейським Союзом

Зниження державної частки у банківському секторі

Покращення планування та забезпечення оптимальних умов для залучення стратегічних інвесторів

Посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади

«Виконання індикаторів — це не про звітність заради звітності. Це основа довіри з боку міжнародних партнерів, залучення інвестицій та прогнозованості для бізнесу. Україна забезпечила виконання більшості індикаторів і продовжує рух за всіма зобов’язаннями. Схвалене сьогодні рішення Ради ЄС є свідченням того, що наша послідовність у впровадженні реформ дає конкретні результати та гарантує подальшу фінансову підтримку», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

