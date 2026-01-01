Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих територіях без обстеження.

На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 14352, яким пропонується надавати компенсацію за житло на окупованих або прифронтових територіях без обстеження, але власники зруйнованого житла мають передати його державі. Водночас компенсація буде лише у вигляді житлового сертифіката.

У зв’язку з цим депутати готують зміни до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

Відповідно до запропонованих змін планується:

Статтю 20 доповнити частинами 20 та 21, якими передбачається, що об’єкти нерухомого майна, обстеження яких неможливо провести через воєнні (бойові) дії, тимчасову окупацію або оточення (блокування), вважаються знищеними. До заяви про надання компенсації додається нотаріально посвідчена заява із зобов’язанням відчужити об’єкт у власність держави або територіальної громади.

У статті 6 пункт 4 частини першої викласти в новій редакції щодо забезпечення проведення обстеження, за винятком випадків, коли його проведено раніше або коли обстеження неможливо провести відповідно до частини двадцятої статті 4, при цьому друге речення частини третьої статті 6 виключається.

Частину другу статті 8 доповнити положенням, що компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна на підставі частини двадцятої статті 4 надається у спосіб, визначений пунктом 2 частини першої цієї статті.

Частину першу статті 9 доповнити новим пунктом, яким до осіб, що мають право на компенсацію, відносять власників об’єктів нерухомого майна, які вважаються знищеними відповідно до частини двадцятої статті 4 цього Закону.

В пояснювальній записці йдеться, що статтею 48 Конституції України встановлено, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, який включає достатнє харчування, одяг і житло, водночас проблема забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні існує з 2014 року, однак із початком повномасштабної збройної агресії Росії проти України це питання набуло глобального масштабу та особливого значення.

Втім чинне законодавство вимагає від внутрішньо переміщених осіб проходження процедури обстеження знищеного або пошкодженого нерухомого майна, розташованого на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих рф.

Автори законопроєкту також наголошують, що чинним законодавством взагалі не передбачено механізму отримання компенсації за знищене житло, яке знаходиться на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, зокрема на тих, де не функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Така ситуація фактично унеможливлює отримання компенсації за відповідні об’єкти на тимчасово окупованих територіях та територіях активних бойових дій, у тому числі на тих, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси, і ставить власників цього майна у нерівне становище порівняно з особами, чиє майно було пошкоджене або знищене на більш безпечних територіях України.

Тому проєктом закону передбачається прирівняти пошкоджені або знищені об’єкти нерухомого майна, що розташовані на територіях, включених до Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих рф, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій від 28 лютого 2025 року № 376, до зруйнованих через неможливість зафіксувати пошкодження та забезпечити надання компенсації, зокрема на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, у тому числі на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, і щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.

