Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 14352, которым предлагается предоставлять компенсацию за жильё на оккупированных или прифронтовых территориях без обследования, но владельцы разрушенного жилья должны передать его государству. При этом компенсация будет предоставляться только в виде жилищного сертификата.

В связи с этим депутаты готовят изменения в Закон Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины».

В соответствии с предлагаемыми изменениями планируется:

Статью 20 дополнить частями 20 и 21, которыми предусматривается, что объекты недвижимого имущества, обследование которых невозможно провести из-за военных (боевых) действий, временной оккупации или окружения (блокирования), считаются уничтоженными. К заявлению о предоставлении компенсации прилагается нотариально удостоверенное заявление с обязательством отчуждить объект в собственность государства или территориальной громады.

В статье 6 пункт 4 части первой изложить в новой редакции относительно обеспечения проведения обследования, за исключением случаев, когда оно было проведено ранее или когда обследование невозможно провести в соответствии с частью двадцатой статьи 4, при этом второе предложение части третьей статьи 6 исключается.

Часть вторую статьи 8 дополнить положением о том, что компенсация за уничтоженный объект недвижимого имущества на основании части двадцатой статьи 4 предоставляется способом, определённым пунктом 2 части первой данной статьи.

Часть первую статьи 9 дополнить новым пунктом, которым к лицам, имеющим право на компенсацию, относят владельцев объектов недвижимого имущества, считающихся уничтоженными в соответствии с частью двадцатой статьи 4 данного Закона.

В пояснительной записке говорится, что статьей 48 Конституции Украины установлено, что каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду и жильё; при этом проблема обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц в Украине существует с 2014 года, однако с началом полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины этот вопрос приобрел глобальный масштаб и особое значение.

Тем не менее действующее законодательство требует от внутренне перемещенных лиц прохождения процедуры обследования разрушенного или повреждённого недвижимого имущества, расположенного на территориях, включённых в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных рф.

Авторы законопроекта также отмечают, что действующее законодательство вообще не предусматривает механизм получения компенсации за разрушенное жильё, находящееся на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, в том числе там, где не функционируют государственные электронные информационные ресурсы. Такая ситуация фактически делает невозможным получение компенсации за соответствующие объекты на временно оккупированных территориях и территориях активных боевых действий, в том числе на тех, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы, и ставит владельцев этого имущества в неравное положение по сравнению с лицами, чье имущество было повреждено или уничтожено на более безопасных территориях Украины.

Поэтому проектом закона предлагается приравнять поврежденные или уничтоженные объекты недвижимого имущества, расположенные на территориях, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных РФ, утверждённый приказом Министерства развития громад и территорий от 28 февраля 2025 года № 376, к разрушенным из-за невозможности зафиксировать повреждение и обеспечить предоставление компенсации, в том числе на тех территориях, где ведутся активные боевые действия, в том числе на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, и по которым не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

