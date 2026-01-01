Взаємодія бізнесу і влади: платформа «Пульс» офіційно запрацювала

Відтепер «Пульс» офіційно функціонує як державний інструмент діалогу влади і бізнесу, збору, аналізу та використання даних від бізнесу для формування регуляторних рішень.

1 січня 2026 року набрала чинності постанова уряду №1304, якою запускається експериментальний проект цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему «Пульс».

Відтепер «Пульс» офіційно функціонує як державний інструмент діалогу влади і бізнесу, збору, аналізу та використання даних від бізнесу для формування регуляторних рішень.

Постанова закріплює процедурні правила роботи системи, визначає ролі ключових учасників та встановлює обовʼязкові строки опрацювання звернень. Зокрема, звернення підприємців, подані через «Пульс», мають розглядатися органами виконавчої влади у строк не більше 15 робочих днів. Такий підхід забезпечує прогнозованість процесу та підзвітність державних органів у взаємодії з бізнесом.

Практична реалізація цих процедур уже демонструє масштаб і затребуваність інструменту. Станом на 1 січня 2026 року через платформу «Пульс» зібрано майже 350 тис. оцінок та понад 30 000 коментарів від підприємців з усієї України. Ці дані використовуються у процесі формування державної політики, зокрема для підготовки рішень та усунення регуляторних бар’єрів для бізнесу.

Координацію реалізації експериментального проекту здійснює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, яке відповідає за розвиток та впровадження програмного забезпечення системи, а також за забезпечення її інтеграції з інформаційними системами центральних органів виконавчої влади. Вже забезпечена необхідна технічна та інформаційна взаємодія між «Пульсом» та іншими державними системами, платформу інтегровано у понад 300 сайтів центральної та регіональної державної влади.

Технічне адміністрування платформи «Пульс» здійснює Прозорро.Продажі.

У межах експериментального проекту до платформи «Пульс» підключено всі обласні військові адміністрації України. Також до роботи в системі залучено всі центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента України (за згодою), Урядовий контактний центр та Раду бізнес-омбудсмена. Такий склад учасників забезпечує наскрізну взаємодію між бізнесом і державою та дозволяє фіксувати проблеми підприємців на національному й регіональному рівнях державного управління.

Експериментальний проект реалізовуватиметься протягом двох років. За його результатами Кабінету Міністрів України буде подано звіт та пропозиції щодо подальшого нормативного закріплення механізму цифрової взаємодії бізнесу з державою на основі даних.

