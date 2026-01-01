  1. В Украине

Взаимодействие бизнеса и власти: платформа «Пульс» официально заработала

20:00, 1 января 2026
Отныне «Пульс» официально функционирует как государственный инструмент диалога власти и бизнеса, сбора, анализа и использования данных от бизнеса для формирования регуляторных решений.
1 января 2026 года вступило в силу постановление правительства № 1304, которым запускается экспериментальный проект цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования через информационно-коммуникационную систему «Пульс».

Постановление закрепляет процедурные правила работы системы, определяет роли ключевых участников и устанавливает обязательные сроки обработки обращений. В частности, обращения предпринимателей, поданные через «Пульс», должны рассматриваться органами исполнительной власти в срок не более 15 рабочих дней. Такой подход обеспечивает прогнозируемость процесса и подотчетность государственных органов во взаимодействии с бизнесом.

Практическая реализация этих процедур уже демонстрирует масштаб и востребованность инструмента. По состоянию на 1 января 2026 года через платформу «Пульс» собрано почти 350 тыс. оценок и более 30 000 комментариев от предпринимателей со всей Украины. Эти данные используются в процессе формирования государственной политики, в частности для подготовки решений и устранения регуляторных барьеров для бизнеса.

Координацию реализации экспериментального проекта осуществляет Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, которое отвечает за развитие и внедрение программного обеспечения системы, а также за обеспечение ее интеграции с информационными системами центральных органов исполнительной власти. Уже обеспечено необходимое техническое и информационное взаимодействие между «Пульсом» и другими государственными системами, платформа интегрирована более чем в 300 сайтов центральных и региональных органов государственной власти.

Техническое администрирование платформы «Пульс» осуществляет «Прозорро.Продажи».

В рамках экспериментального проекта к платформе «Пульс» подключены все областные военные администрации Украины. Также к работе в системе привлечены все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента Украины (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена. Такой состав участников обеспечивает сквозное взаимодействие между бизнесом и государством и позволяет фиксировать проблемы предпринимателей на национальном и региональном уровнях государственного управления.

Экспериментальный проект будет реализовываться в течение двух лет. По его результатам Кабинету Министров Украины будет представлен отчет и предложения относительно дальнейшего нормативного закрепления механизма цифрового взаимодействия бизнеса с государством на основе данных.

Кабинет Министров Украины

