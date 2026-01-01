  1. В Україні

Оформлення закордонного паспорту неповнолітній дитині-сироті — які додаткові документи треба подавати

23:25, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Окрім необхідних для всіх громадян документів треба подати ще низку додаткових.
Оформлення закордонного паспорту неповнолітній дитині-сироті — які додаткові документи треба подавати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадало, які додаткові документи, окрім переліку необхідних для всіх громадян, треба надавати для оформлення закордонного паспорту неповнолітній дитині-сироті.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, додатково подається оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

- договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

- договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

- рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

- рішення суду про встановлення опіки (піклування);

- договору про патронат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт закордонний паспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Соцмережі як засоби масової інформації: позиція Верховного Суду у справі про заборонену символіку

Касаційна інстанція розставила акценти у питанні відповідальності за пропаганду тоталітарних режимів.

Персональна відповідальність: правоохоронці, прокурори і судді відповідатимуть за збитки громадянам

Громадяни зможуть отримувати компенсацію безпосередньо від конкретних посадовців за шкоду, завдану незаконними діями органів влади.

Арештовані готелі та санаторії пропонують використовувати для житла й реабілітації військових

У законопроєкті  пропонується використовувати арештовані готелі та санаторії, які належали російським компаніям.

Охоронній діяльності можуть знову дозволити спрощену систему оподаткування

Законопроєкт пропонує виключити охоронну діяльність зі списку видів бізнесу, які не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]