Оформлення закордонного паспорту неповнолітній дитині-сироті — які додаткові документи треба подавати

Окрім необхідних для всіх громадян документів треба подати ще низку додаткових.

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадало, які додаткові документи, окрім переліку необхідних для всіх громадян, треба надавати для оформлення закордонного паспорту неповнолітній дитині-сироті.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, додатково подається оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

- договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

- договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

- рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

- рішення суду про встановлення опіки (піклування);

- договору про патронат.

