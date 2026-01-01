Оформлення закордонного паспорту неповнолітній дитині-сироті — які додаткові документи треба подавати
Міграційна служба Дніпропетровської області нагадало, які додаткові документи, окрім переліку необхідних для всіх громадян, треба надавати для оформлення закордонного паспорту неповнолітній дитині-сироті.
Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, додатково подається оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:
- документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);
- договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;
- договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;
- рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
- рішення суду про встановлення опіки (піклування);
- договору про патронат.
