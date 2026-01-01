Оформление загранпаспорта несовершеннолетнему ребенку-сироте — какие дополнительные документы нужно подавать

Кроме документов, необходимых для всех граждан, нужно подать еще ряд дополнительных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие дополнительные документы, помимо перечня необходимых для всех граждан, нужно предоставлять для оформления загранпаспорта несовершеннолетнему ребенку-сироте.

Для оформления паспорта для выезда за границу ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки, не достигшему 16-летнего возраста, дополнительно подается оригинал или заверенная в установленном порядке копия одного из следующих документов:

документа, удостоверяющего полномочия директора детского учреждения (контракта и т. п.);

договора об устройстве ребенка в приемную семью;

договора об организации деятельности детского дома семейного типа;

решения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);

решения суда об установлении опеки (попечительства);

договора о патронате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.