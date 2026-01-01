  1. В Украине

Оформление загранпаспорта несовершеннолетнему ребенку-сироте — какие дополнительные документы нужно подавать

23:25, 1 января 2026
Кроме документов, необходимых для всех граждан, нужно подать еще ряд дополнительных.
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие дополнительные документы, помимо перечня необходимых для всех граждан, нужно предоставлять для оформления загранпаспорта несовершеннолетнему ребенку-сироте.

Для оформления паспорта для выезда за границу ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки, не достигшему 16-летнего возраста, дополнительно подается оригинал или заверенная в установленном порядке копия одного из следующих документов:

  • документа, удостоверяющего полномочия директора детского учреждения (контракта и т. п.);
  • договора об устройстве ребенка в приемную семью;
  • договора об организации деятельности детского дома семейного типа;
  • решения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);
  • решения суда об установлении опеки (попечительства);
  • договора о патронате.

паспорт загранпаспорт

