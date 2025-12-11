Совет ЕС одобрил выплату 2,3 млрд евро для Украины в рамках Ukraine Facility, — Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что Украина выполнила 8 из 10 индикаторов.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Совет Европейского Союза одобрил выплату 2,3 млрд евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Решение приняли по результатам третьего квартала 2025 года. Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также в оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что этот шестой транш в рамках действующей программы является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения РФ.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины заявило, что в третьем квартале реализованы важные шаги, направленные на управление государственными финансами, зеленый переход и охрану окружающей среды, оптимизацию бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы. В частности, это шаги в таких сферах реформ:

совершенствование управления государственными инвестициями;

климатическая политика;

развитие циркулярной экономики;

гармонизация законодательства и стандартов с Европейским Союзом;

снижение государственной доли в банковском секторе;

улучшение планирования и обеспечение оптимальных условий для привлечения стратегических инвесторов;

усиление подотчетности, добросовестности и профессионализма судебной власти.

«Выполнение индикаторов — это не о отчетности ради отчетности. Это основа доверия со стороны международных партнеров, привлечения инвестиций и предсказуемости для бизнеса. Украина обеспечила выполнение большинства индикаторов и продолжает движение по всем обязательствам. Одобренное сегодня решение Совета ЕС является свидетельством того, что наша последовательность во внедрении реформ дает конкретные результаты и гарантирует дальнейшую финансовую поддержку», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

