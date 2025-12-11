  1. В Украине

Совет ЕС одобрил выплату 2,3 млрд евро для Украины в рамках Ukraine Facility, — Свириденко

21:15, 11 декабря 2025
Юлия Свириденко отметила, что Украина выполнила 8 из 10 индикаторов.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Совет Европейского Союза одобрил выплату 2,3 млрд евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Решение приняли по результатам третьего квартала 2025 года. Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также в оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что этот шестой транш в рамках действующей программы является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения РФ.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины заявило, что в третьем квартале реализованы важные шаги, направленные на управление государственными финансами, зеленый переход и охрану окружающей среды, оптимизацию бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы. В частности, это шаги в таких сферах реформ:

  • совершенствование управления государственными инвестициями;
  • климатическая политика;
  • развитие циркулярной экономики;
  • гармонизация законодательства и стандартов с Европейским Союзом;
  • снижение государственной доли в банковском секторе;
  • улучшение планирования и обеспечение оптимальных условий для привлечения стратегических инвесторов;
  • усиление подотчетности, добросовестности и профессионализма судебной власти.

«Выполнение индикаторов — это не о отчетности ради отчетности. Это основа доверия со стороны международных партнеров, привлечения инвестиций и предсказуемости для бизнеса. Украина обеспечила выполнение большинства индикаторов и продолжает движение по всем обязательствам. Одобренное сегодня решение Совета ЕС является свидетельством того, что наша последовательность во внедрении реформ дает конкретные результаты и гарантирует дальнейшую финансовую поддержку», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

ЕС Украина Юлия Свириденко

