Як змінити спосіб виплати пенсії — алгоритм дій

23:54, 1 січня 2026
Подати заяву на зміну способу виплати пенсії можна онлайн та офлайн.
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як змінити спосіб виплати пенсії.

У разі переведення отримання пенсії з пошти на банк, зміни банківської установи або виплатних реквізитів пенсіонеру необхідно надати відповідну заяву до органу Пенсійного фонду України, щоб забезпечити своєчасне отримання пенсійних виплат.

Подати заяву на зміну способу виплати пенсії можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього авторизуйтеся на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Попередньо необхідно підготувати скан-копії документів:

- паспорт заявника;

- ідентифікаційний номер;

- реквізити банківського рахунку.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

