Как изменить способ выплаты пенсии — алгоритм действий

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как изменить способ выплаты пенсии.

В случае перевода получения пенсии с почты на банк, изменения банковского учреждения или платежных реквизитов пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление в орган Пенсионного фонда Украины, чтобы обеспечить своевременное получение пенсионных выплат.

Подать заявление на изменение способа выплаты пенсии можно онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Предварительно необходимо подготовить скан-копии документов:

паспорт заявителя;

идентификационный номер;

реквизиты банковского счета.

