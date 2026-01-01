Как изменить способ выплаты пенсии — алгоритм действий
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как изменить способ выплаты пенсии.
В случае перевода получения пенсии с почты на банк, изменения банковского учреждения или платежных реквизитов пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление в орган Пенсионного фонда Украины, чтобы обеспечить своевременное получение пенсионных выплат.
Подать заявление на изменение способа выплаты пенсии можно онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Предварительно необходимо подготовить скан-копии документов:
- паспорт заявителя;
- идентификационный номер;
- реквизиты банковского счета.
