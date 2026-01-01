  1. В Україні

2 січня у більшості регіонів застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго

19:45, 1 січня 2026
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
2 січня у більшості регіонів застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго
У п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень. Про це повідомило Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - йдеться у заяві.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Додамо, Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. 

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

