Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов'язує операторів тримати мережі стійкими.

В умовах воєнного стану регулярні відключення електроенергії стали викликом для забезпечення стабільного зв’язку. Право на доступ до інформації гарантоване статтею 34 Конституції України, а Закон «Про електронні комунікації» зобов’язує провайдерів підтримувати стійкість мереж. Водночас під час надзвичайних ситуацій частина відповідальності переходить до держави та самих користувачів.

За оцінками експертів, лише близько 9% домашніх підключень у великих містах витримують тривалі блекаути — переважно через залежність модемів та роутерів від електроживлення. Саме тому проблеми зі зв’язком часто пов’язані не з провайдерами, а з відсутністю резервного живлення у користувачів.

Юридично споживачі мають право вимагати компенсацію за неналежну якість послуг відповідно до Закону «Про захист прав споживачів», але лише за умови, що провайдер не виконав зобов’язань, а перебої не були спричинені форс-мажором чи воєнним станом. Регулювання у сфері зв’язку зараз також підпорядковується рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

У листопаді 2025 року парламент ухвалив Закон №12094, який посилив вимоги щодо резервного живлення базових станцій і наблизив українське законодавство до стандартів ЄС. До 1 лютого 2025 року всі базові станції мобільних операторів (окрім мікро-) мають бути оснащені автономними джерелами живлення. Кабмін також зобов’язав державні установи закуповувати інтернет-послуги з гарантованою стійкістю до блекаутів — не менше 72 годин безперервної роботи.

Мобільні оператори інвестують у генератори та акумулятори, але домашнє обладнання залишається відповідальністю користувачів. Судова практика підтверджує: довести провину провайдера можливо лише за наявності доказів його недбалості.

1. Перевірте договір з провайдером. Уточніть, чи підтримує ваше підключення технології xPON/GPON. Якщо ні — вимагайте модернізації або перегляду умов.

2. Забезпечте резервне живлення.

UPS для роутера забезпечить 2–4 години роботи.

Портативні станції чи павербанки — більш тривалий варіант.

Бізнесу варто мати генератор і дотримуватися норм пожежної безпеки.

3. Мобільний резерв. Тримайте SIM-карту іншого оператора, користуйтеся національним роумінгом, зберігайте офлайн мапу «Пунктів незламності» для доступу до Wi-Fi та зарядки.

4. Підготовка офлайн. Завантажте важливі документи та паролі, щоб уникнути втрати доступу під час можливих правових спорів.

5. Економія електроенергії. Держава закликає зменшувати споживання в пікові години — це полегшує роботу енергосистеми та зменшує кількість аварійних відключень.

Автор: Анастасія Гришкова

