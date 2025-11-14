  1. Публікації
  2. / В Україні

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

15:06, 14 листопада 2025
Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.
Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах воєнного стану регулярні відключення електроенергії стали викликом для забезпечення стабільного зв’язку. Право на доступ до інформації гарантоване статтею 34 Конституції України, а Закон «Про електронні комунікації» зобов’язує провайдерів підтримувати стійкість мереж. Водночас під час надзвичайних ситуацій частина відповідальності переходить до держави та самих користувачів.

За оцінками експертів, лише близько 9% домашніх підключень у великих містах витримують тривалі блекаути — переважно через залежність модемів та роутерів від електроживлення. Саме тому проблеми зі зв’язком часто пов’язані не з провайдерами, а з відсутністю резервного живлення у користувачів.

Юридично споживачі мають право вимагати компенсацію за неналежну якість послуг відповідно до Закону «Про захист прав споживачів», але лише за умови, що провайдер не виконав зобов’язань, а перебої не були спричинені форс-мажором чи воєнним станом. Регулювання у сфері зв’язку зараз також підпорядковується рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

У листопаді 2025 року парламент ухвалив Закон №12094, який посилив вимоги щодо резервного живлення базових станцій і наблизив українське законодавство до стандартів ЄС. До 1 лютого 2025 року всі базові станції мобільних операторів (окрім мікро-) мають бути оснащені автономними джерелами живлення. Кабмін також зобов’язав державні установи закуповувати інтернет-послуги з гарантованою стійкістю до блекаутів — не менше 72 годин безперервної роботи.

Мобільні оператори інвестують у генератори та акумулятори, але домашнє обладнання залишається відповідальністю користувачів. Судова практика підтверджує: довести провину провайдера можливо лише за наявності доказів його недбалості.

1. Перевірте договір з провайдером. Уточніть, чи підтримує ваше підключення технології xPON/GPON. Якщо ні — вимагайте модернізації або перегляду умов.

2. Забезпечте резервне живлення.

  • UPS для роутера забезпечить 2–4 години роботи.
  • Портативні станції чи павербанки — більш тривалий варіант.
  • Бізнесу варто мати генератор і дотримуватися норм пожежної безпеки.

3. Мобільний резерв. Тримайте SIM-карту іншого оператора, користуйтеся національним роумінгом, зберігайте офлайн мапу «Пунктів незламності» для доступу до Wi-Fi та зарядки.

4. Підготовка офлайн. Завантажте важливі документи та паролі, щоб уникнути втрати доступу під час можливих правових спорів.

5. Економія електроенергії. Держава закликає зменшувати споживання в пікові години — це полегшує роботу енергосистеми та зменшує кількість аварійних відключень.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]