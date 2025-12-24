Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 24 грудня 2025 року розглянула відкриту дисциплінарну справу стосовно судді Кам’янського районного суду Запорізької області Олексія Сергійовича Гляня (відряджений до Шевченківського районного суду міста Києва). Справа була відкрита за скаргою Бюро економічної безпеки України.

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко, виступаючи співдоповідачем, різко не погодився з висновком дисциплінарного інспектора про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Маселко наголосив, що обов’язок перевірити територіальну підсудність лежить виключно на суді:

«Тут йдеться не про обставини накладення арешту чи повернення цього майна, а про визначення територіальної підсудності. Такий обов’язок покладено на суд. […] обов’язок встановити територіальну підсудність є виключним обов’язком суду […] до змагальності жодного відношення це не має.»

Він вказав на конкретні докази, які суддя проігнорував:

«У суду були дані, хто санкціонував обшук — Київський районний суд міста Одеси. Також було конкретне звернення від керівника відділу детективів БЕБ України , де чітко було вказано, що відповідно до наказу БЕБ України , місцерозташування цього відділу є у місті Одеса. І в зв’язку з цим Шевченківський районний суд міста Києва не вправі розглядати цю справу».

Роман Маселко підкреслив відсутність дій судді щодо перевірки підсудності та негативні наслідки для сторони обвинувачення.

На його думку, в діях судді вбачається дисциплінарний проступок, передбачений підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» — умисне або через грубу недбалість істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав чи виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо підсудності чи юрисдикції справ судам.

Маселко запропонував застосувати до судді стягнення у вигляді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Попри аргументи члена ВРП, Друга Дисциплінарна палата підтримала позицію дисциплінарного інспектора, відмовила у притягненні судді Олексія Гляня до дисциплінарної відповідальності та припинила провадження.

