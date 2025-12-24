Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 24 декабря 2025 года рассмотрела открытое дисциплинарное дело в отношении судьи Каменского районного суда Запорожской области Алексея Сергеевича Гляня (командированного в Шевченковский районный суд города Киева). Дело было открыто по жалобе Бюро экономической безопасности Украины.

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко, выступая содокладчиком, категорически не согласился с выводом дисциплинарного инспектора об отсутствии оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Маселко подчеркнул, что обязанность проверить территориальную подсудность лежит исключительно на суде:

«Здесь речь идет не об обстоятельствах наложения ареста или возврата этого имущества, а об определении территориальной подсудности. Такая обязанность возложена на суд. […] обязанность установить территориальную подсудность является исключительной обязанностью суда […] к состязательности это никакого отношения не имеет».

Он указал на конкретные доказательства, которые судья проигнорировал:

«У суда были данные, кто санкционировал обыск — Киевский районный суд города Одессы. Также было конкретное обращение от руководителя отдела детективов БЭБ Украины, где четко было указано, что в соответствии с приказом БЭБ Украины местонахождение этого отдела находится в городе Одесса. И в связи с этим Шевченковский районный суд города Киева не вправе рассматривать это дело».

Роман Маселко подчеркнул отсутствие действий судьи по проверке подсудности и негативные последствия для стороны обвинения.

По его мнению, в действиях судьи усматривается дисциплинарный проступок, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» — умышленное или вследствие грубой небрежности существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия, что сделало невозможной реализацию участниками судебного процесса их процессуальных прав или выполнение процессуальных обязанностей либо привело к нарушению правил относительно подсудности или юрисдикции дел судам.

Маселко предложил применить к судье взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

Несмотря на аргументы члена ВСП, Вторая Дисциплинарная палата поддержала позицию дисциплинарного инспектора, отказала в привлечении судьи Алексея Гляня к дисциплинарной ответственности и прекратила производство.

