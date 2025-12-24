ВАКС продовжив обов’язки ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі до лютого 2026 року

Підозрюваній обмежено виїзд за межі кількох областей та Києва.

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці строк дії обов’язків колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі. Про це повідомили у ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишню очільницю Хмельницької обласної МСЕК.

До 24 лютого 2026 року підозрювана зобов’язана:

не відлучатися за межі Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Київської областей та міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що НАБУ і САП завершило розслідувати справу екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі: замість СІЗО – застава у 20 млн гривень.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

