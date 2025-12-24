  1. В Україні
ВАКС продовжив обов’язки ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі до лютого 2026 року

21:53, 24 грудня 2025
Підозрюваній обмежено виїзд за межі кількох областей та Києва.
Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці строк дії обов’язків колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі. Про це повідомили у ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишню очільницю Хмельницької обласної МСЕК.

До 24 лютого 2026 року підозрювана зобов’язана:

  • не відлучатися за межі Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Київської областей та міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що НАБУ і САП завершило розслідувати справу екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі: замість СІЗО – застава у 20 млн гривень.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

