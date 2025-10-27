Практика судів
  1. В Україні

НАБУ і САП завершило розслідувати справу екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини

13:00, 27 жовтня 2025
Тетяну Крупу та її родини підозрюють в незаконному збагаченні, недостовірному декларуванні та легалізації коштів.
НАБУ і САП завершило розслідувати справу екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра у незаконному збагаченні, недостовірному декларуванні та легалізації коштів. 

Як повідомляє НАБУ, керівниця КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», яка також є депутатом обласної ради, у 2020–2024 роках незаконно збагатилася на близько 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.

«Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого — за сприяння чоловіка — вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках», - заявили у НАБУ

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі: замість СІЗО – застава у 20 млн гривень.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НАБУ САП МСЕК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду