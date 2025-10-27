НАБУ і САП завершило розслідувати справу екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини

Тетяну Крупу та її родини підозрюють в незаконному збагаченні, недостовірному декларуванні та легалізації коштів.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра у незаконному збагаченні, недостовірному декларуванні та легалізації коштів.

Як повідомляє НАБУ, керівниця КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», яка також є депутатом обласної ради, у 2020–2024 роках незаконно збагатилася на близько 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.

«Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого — за сприяння чоловіка — вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках», - заявили у НАБУ

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі: замість СІЗО – застава у 20 млн гривень.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.