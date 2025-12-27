Соцмережі у США прирівняли до сигарет і зобов’язали попереджати про шкоду для психіки

TikTok та Instagram у штаті Нью-Йорк показуватимуть попередження, як на пачках сигарет.

У США соціальні мережі з ознаками залежності офіційно прирівняли до потенційно небезпечних продуктів на кшталт сигарет. Відповідно до нового закону штату Нью-Йорк, популярні платформи мають показувати попередження про ризики для мозку та ментального здоров’я щоразу під час відкриття застосунку. Про це заявила губернаторка штату Кеті Гокул, передає New York Post.

Йдеться про сервіси з нескінченною стрічкою, автопрограванням контенту та алгоритмічними рекомендаціями — саме ці механіки, на думку законодавців, можуть провокувати надмірне користування і негативно впливати на психіку, особливо дітей і підлітків.

Що саме передбачає закон

Нові вимоги поширюються на платформи, які використовують так звані addictive feeds — механізми, що заохочують тривале та безконтрольне споживання контенту. Йдеться, зокрема, про:

нескінченну прокрутку стрічки;

автоматичне відтворення відео;

алгоритмічні рекомендації.

Такі сервіси мають чітко інформувати користувачів про можливі ризики для психічного здоров’я, особливо для молодих людей.

Закон діє щодо діяльності платформ, яка частково або повністю відбувається на території штату Нью-Йорк, але не поширюється на користувачів, які фізично перебувають за межами штату.

Штрафи та відповідальність

Закон надає повноваження генеральному прокурору штату ініціювати судові позови проти компаній-порушників. За кожне порушення можуть накладати цивільний штраф до 5 тисяч доларів.

Коментуючи рішення, Гокул наголосила, що безпека мешканців штату є її пріоритетом з першого дня на посаді.

«Захист дітей від потенційної шкоди соціальних мереж — частина нашої відповідальності. Особливо коли мова йде про функції, що заохочують надмірне користування», — заявила вона.

Губернаторка також порівняла нові попередження із добре знайомими маркуваннями на інших товарах — наприклад, попередженнями про ризик раку на тютюнових виробах або застереженнями про небезпеку задухи на пластиковій упаковці для дітей.

Світовий тренд: соцмережі під контролем

Нью-Йорк — не перший регіон, який посилює регулювання цифрових платформ. Цього місяця Австралія запровадила заборону на користування соціальними мережами для дітей до 16 років. Подібні закони вже діють у штатах Каліфорнія та Міннесота.

Питання впливу соцмереж на психічне здоров’я дітей і підлітків стає глобальною проблемою. У США шкільні округи вже подають судові позови проти компаній, зокрема Meta, звинувачуючи їх у шкоді для психіки неповнолітніх.

Реакція компаній

На момент публікації матеріалу представники TikTok, Snap, Meta та Alphabet не надали офіційних коментарів щодо нового закону.

Чому це важливо

Експерти дедалі частіше наголошують: алгоритми, створені для утримання уваги, можуть негативно впливати на психічний стан молоді. Закон Нью-Йорка — ще один крок до того, щоб зробити цифрове середовище більш безпечним і прозорим для користувачів, особливо для дітей та підлітків.

