Социальные сети в США приравняли к сигаретам и обязали предупреждать о вреде для психики
В США социальные сети с признаками зависимости официально приравняли к потенциально опасным продуктам, таким как сигареты. В соответствии с новым законом штата Нью-Йорк популярные платформы обязаны показывать предупреждения о рисках для мозга и ментального здоровья каждый раз при открытии приложения. Об этом заявила губернатор штата Кэти Хокул, сообщает New York Post.
Речь идет о сервисах с бесконечной лентой, автопроигрыванием контента и алгоритмическими рекомендациями — именно эти механики, по мнению законодателей, могут провоцировать чрезмерное использование и негативно влиять на психику, особенно детей и подростков.
Что именно предусматривает закон
Новые требования распространяются на платформы, которые используют так называемые addictive feeds — механизмы, поощряющие длительное и неконтролируемое потребление контента. Речь, в частности, идет о:
- бесконечной прокрутке ленты;
- автоматическом воспроизведении видео;
- алгоритмических рекомендациях.
Такие сервисы обязаны четко информировать пользователей о возможных рисках для психического здоровья, особенно для молодых людей.
Закон действует в отношении деятельности платформ, которая частично или полностью происходит на территории штата Нью-Йорк, но не распространяется на пользователей, которые физически находятся за пределами штата.
Штрафы и ответственность
Закон предоставляет полномочия генеральному прокурору штата инициировать судебные иски против компаний-нарушителей. За каждое нарушение может налагаться гражданский штраф до 5 тысяч долларов.
Комментируя решение, Хокул подчеркнула, что безопасность жителей штата является ее приоритетом с первого дня на должности.
«Защита детей от потенциального вреда социальных сетей — часть нашей ответственности. Особенно когда речь идет о функциях, поощряющих чрезмерное использование», — заявила она.
Губернатор также сравнила новые предупреждения с хорошо знакомыми маркировками на других товарах — например, предупреждениями о риске рака на табачных изделиях или предостережениями об опасности удушья на пластиковой упаковке для детей.
Мировой тренд: соцсети под контролем
Нью-Йорк — не первый регион, который усиливает регулирование цифровых платформ. В этом месяце Австралия ввела запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Подобные законы уже действуют в штатах Калифорния и Миннесота.
Вопрос влияния соцсетей на психическое здоровье детей и подростков становится глобальной проблемой. В США школьные округа уже подают судебные иски против компаний, в частности Meta, обвиняя их в вреде для психики несовершеннолетних.
Реакция компаний
На момент публикации материала представители TikTok, Snap, Meta и Alphabet не предоставили официальных комментариев относительно нового закона.
Почему это важно
Эксперты все чаще подчеркивают: алгоритмы, созданные для удержания внимания, могут негативно влиять на психическое состояние молодежи. Закон Нью-Йорка — еще один шаг к тому, чтобы сделать цифровую среду более безопасной и прозрачной для пользователей, особенно для детей и подростков.
