Социальные сети в США приравняли к сигаретам и обязали предупреждать о вреде для психики

TikTok и Instagram в штате Нью-Йорк будут показывать предупреждения, как на пачках сигарет.

В США социальные сети с признаками зависимости официально приравняли к потенциально опасным продуктам, таким как сигареты. В соответствии с новым законом штата Нью-Йорк популярные платформы обязаны показывать предупреждения о рисках для мозга и ментального здоровья каждый раз при открытии приложения. Об этом заявила губернатор штата Кэти Хокул, сообщает New York Post.

Речь идет о сервисах с бесконечной лентой, автопроигрыванием контента и алгоритмическими рекомендациями — именно эти механики, по мнению законодателей, могут провоцировать чрезмерное использование и негативно влиять на психику, особенно детей и подростков.

Что именно предусматривает закон

Новые требования распространяются на платформы, которые используют так называемые addictive feeds — механизмы, поощряющие длительное и неконтролируемое потребление контента. Речь, в частности, идет о:

бесконечной прокрутке ленты;

автоматическом воспроизведении видео;

алгоритмических рекомендациях.

Такие сервисы обязаны четко информировать пользователей о возможных рисках для психического здоровья, особенно для молодых людей.

Закон действует в отношении деятельности платформ, которая частично или полностью происходит на территории штата Нью-Йорк, но не распространяется на пользователей, которые физически находятся за пределами штата.

Штрафы и ответственность

Закон предоставляет полномочия генеральному прокурору штата инициировать судебные иски против компаний-нарушителей. За каждое нарушение может налагаться гражданский штраф до 5 тысяч долларов.

Комментируя решение, Хокул подчеркнула, что безопасность жителей штата является ее приоритетом с первого дня на должности.

«Защита детей от потенциального вреда социальных сетей — часть нашей ответственности. Особенно когда речь идет о функциях, поощряющих чрезмерное использование», — заявила она.

Губернатор также сравнила новые предупреждения с хорошо знакомыми маркировками на других товарах — например, предупреждениями о риске рака на табачных изделиях или предостережениями об опасности удушья на пластиковой упаковке для детей.

Мировой тренд: соцсети под контролем

Нью-Йорк — не первый регион, который усиливает регулирование цифровых платформ. В этом месяце Австралия ввела запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Подобные законы уже действуют в штатах Калифорния и Миннесота.

Вопрос влияния соцсетей на психическое здоровье детей и подростков становится глобальной проблемой. В США школьные округа уже подают судебные иски против компаний, в частности Meta, обвиняя их в вреде для психики несовершеннолетних.

Реакция компаний

На момент публикации материала представители TikTok, Snap, Meta и Alphabet не предоставили официальных комментариев относительно нового закона.

Почему это важно

Эксперты все чаще подчеркивают: алгоритмы, созданные для удержания внимания, могут негативно влиять на психическое состояние молодежи. Закон Нью-Йорка — еще один шаг к тому, чтобы сделать цифровую среду более безопасной и прозрачной для пользователей, особенно для детей и подростков.

