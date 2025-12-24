Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році
14:24, 24 грудня 2025
Ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.
Як заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, також цей Закон передбачає:
- відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
- звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
- продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;
- продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
- вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
- скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
- скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
- внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
