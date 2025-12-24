  1. В Україні
  2. / Законодавство

Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році

14:24, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.
Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.

Ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Як заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, також цей Закон передбачає:

  • відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
  • звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
  • продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;
  • продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
  • вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
  • скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
  • скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
  • внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський податки банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]